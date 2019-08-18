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MFM嘉豪海邊忘防曬　脖子慘黑成「高領毛衣」

記者蔡琛儀／台北報導

澳門團體「MFM」即將於9月11日推出首張國語專輯《限時動態》，封面特別到澳門的海邊拍攝，希望讓台灣朋友領略澳門大山大水之美，於攝氏36度的高溫下進行拍攝，由於海邊紫外線超強，當天也幾近無風，拍到中午時，體感溫度直飆45度，但MFM仍敬業擺出各式各樣姿勢。祖絲和AJ都不忘擦防曬，只有嘉豪忘了塗，導致他的脖子整個黑掉，被友人笑說：「你穿高領毛衣嗎？」嘉豪近日則針對脖子勤加美白，希望來台前讓「雪頸」再現。

▲▼ MFM。（圖／超級亞洲娛樂提供）

▲MFM成員嘉豪。（圖／超級亞洲娛樂提供）

MFM成軍於2015年，由成員羅嘉豪、祖絲和AJ組成，是兩男一女的演唱組合，團名MFM是Male Female Male的意思、也是澳門國際機場的縮寫代碼，取名MFM，寓意是將澳門流行音樂帶到全世界，在正式取團名之前，就已在歌唱、選秀比賽脫穎而出，更曾獲澳門演藝人協會頒發「最受歡迎組合獎」，連續拿下澳門許多頒獎典禮的大獎。

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有趣的是，每個團員都跟澳門威尼斯人關係匪淺，女團員祖絲任企業傳訊 、AJ任特別項目企劃，工作多年，也因此獲威尼斯人支持開演唱會。

▲▼MFM。（圖／超級亞洲娛樂提供）

▲▼MFM將推出首張國語專輯。（圖／超級亞洲娛樂提供）

▲▼MFM。（圖／超級亞洲娛樂提供）

MFM推出《限時動態》專輯，以現下最流行的「限時動態」，呼籲粉絲把握當下、珍惜身邊的人事物，以社交平台只會存在網路24小時的「限時動態」功能作比喻，分享「愛在當下」，希望大家珍惜所有，快樂悲傷，都是人生必經的課程，「保持一顆感恩的心，用心去愛、去經營生活，人生最珍貴的三情：親情、友情、愛情，一定會常存在心！」

▲▼ MFM。（圖／超級亞洲娛樂提供）

▲▼MFM成員祖絲、AJ。（圖／超級亞洲娛樂提供）

▲▼MFM。（圖／超級亞洲娛樂提供）

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