千年一遇最美棋手黑嘉嘉再奪冠！　40萬獎金入袋「想做點刺激的」

記者翁子涵／台北報導

「圍棋女神」黑嘉嘉日前在「第五屆女子圍棋最強戰」勇奪冠軍，歷經為期7天4場的激烈賽事，她一路過關斬將，被問到將如何使用獎金40萬？黑嘉嘉開心說有一部分會存下來，其他想當成旅遊資金，和姐姐一起出遊，「想挑戰刺激的跳傘活動，讓自己有新的體驗。」

▲黑嘉嘉在第五屆女子圍棋最強戰勇奪冠軍。（圖／種子音樂提供）

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黑嘉嘉下棋時的專注神情充滿空靈氣質，常常被誇是仙女，她也常在社群網路上向粉絲們分享生活、下棋賽事等各種的照片，獲得大批粉絲盛讚，被問到最喜歡自己的何種照片，黑嘉嘉謙虛說：「我認為認真的女生最美，謝謝粉絲的愛戴，

自己最喜歡認真下棋的專注表情。」

▲黑嘉嘉專注下棋神情，每每都成為粉絲關注焦點。（圖／種子音樂提供）



至於下棋常耗費體力和腦力，平時如何讓自己保持最佳狀態？黑嘉嘉表示偶爾會游泳和做瑜珈，「因為下棋有時會坐著6到7小時，坐著的時間比較久，導致身體容易僵硬，因此會做一些伸展運動來保持體態與體力。」

▲黑嘉嘉歷經為期七天四場激烈賽事。（圖／種子音樂提供）

本屆賽事開賽後黑嘉嘉首戰遇到強勁對手，與來自日本圍棋界知名女棋士「知念香」老師對奕，她說:「知念香老師是我非常尊敬的一位優秀、厲害棋手，很開心這次有機會能跟她下棋，互相交流棋技。」接著她也將馬不停蹄和九段的男棋手陳詩淵聯手在東京參加19日、20日舉辦的「世界圍棋混雙賽」。