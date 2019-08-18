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《蜘蛛人：離家日》重新上映！預計釋出這些「未曝光刪減畫面」

記者林映妤／綜合報導

漫威電影《復仇者聯盟：終局之戰》於6月底重新上映，加入電影刪減畫面與致敬彩蛋吸引影迷再次入場，讓該片票房後來以27.9億美金（約新台幣864.9億元）正式超越長據全球影史10年冠軍《阿凡達》的27.89億元（約新台幣864.8億元）。如今索尼影業也想跟隨此策略，打算重映《蜘蛛人：離家日》！

▲▼蜘蛛人：離家日。（圖／imdb）

▲《蜘蛛人：離家日》預計8月底重新上映。（圖／索尼提供）

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根據《Comic Book Resources》報導，索尼影業打算在8月底重新上映《蜘蛛人：離家日》，並且曝光一些刪減的電影畫面，預計主攻8月30日至9月5日的美國勞動節（Labor Day）假期，希望在美能突破4億美金票房大關，目前電影在全球票房已達11.09億美金（約新台幣346.9億元）。

▲▼《蜘蛛人：離家日》刪減畫面與設定。（圖／索尼提供／翻攝自網路）

▲索尼影業希望《蜘蛛人：離家日》在北美突破4億美金票房。（圖／翻攝自預告）

《復仇者聯盟：終局之戰》重映時只曝光了一個刪減畫面，但據悉《蜘蛛人：離家日》將會釋出多個刪減畫面，外媒猜測應該是彼得帕克的護照、為了買項鍊給MJ而賣掉最心愛的《星際大戰》公仔，或是與黑手黨打鬥的畫面，然而目前還未經索尼證實。

▲▼《蜘蛛人：離家日》劇照。（圖／索尼影業提供）

▲▼彼得帕克的護照畫面或與黑手黨打鬥的畫面有可能釋出。（圖／索尼提供／翻攝自預告）

▲▼《蜘蛛人：離家日》劇照。（圖／取自IMDb）

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蜘蛛人, 蜘蛛人：離家日, 湯姆霍蘭德

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