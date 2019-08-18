徐小可爆和老公分房4個月！他趁中午「在外找靈感」...阿Ben結巴哀嚎

記者林彥君／台北報導



許暐翎（徐小可）與白吉勝（阿Ben）帶著小孩白開水、白花油和白菜魯在今（18日）在大直典華舉辦「我們一家都有『礙』」新書熱賣慶功宴，慶祝賣了1萬本，B.A.D的團員Danny到場力挺。阿Ben談到親子教養及出書過程在會中5度落淚，3個小孩看到大喊：「爸爸哭了！」讓阿Ben感到不好意思。





▲阿Ben和徐小可辦新書慶功。（圖／記者林彥君攝）



徐小可透露為了寫書會刻意躲到角落寫書，有4個月和老公分房睡「找靈感」，至於夫妻有多久「沒開機」？夫妻害羞地互看，阿Ben突然講話結巴：「有有有，有出去，大直附近的靈感很多，要有兩個人的時間，很正常！」意指2人會約到汽車旅館。

因為平時要顧小孩，所以增加夫妻親熱的困難，平常會用「約會」暗示老公，「我們只能等正中午的時候到外面找靈感，正中午耶！但是沒辦法還是要有愛。」說完阿Ben哀嚎，要徐小可不要再說了。

▲徐小可和阿Ben辦新書慶功會，Danny到場探班。（圖／記者林彥君攝）

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擁有3個小孩的他們會不會再拚第4胎？徐小可說第4胎就是這本書。徐小可說其實一直想和大家談兩性，也希望之後再出一本書兩性書，徐小可說，女生的心思細膩，所以男女相處容易產生問題點，女生大概從3歲就開始就會察覺，只要一個動作就會知道下一步要幹嘛，有機會的話想再出書分享自己和老公的相處方式。



