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安宰賢、具惠善吵到分居！　32歲生日自己過「友曝降冰點關鍵」

記者張筱涵／綜合報導

藝人具惠善18日宣布和安宰賢要離婚消息，男方至今尚未發聲，她則已經透過Instagram出面曝光2次訊息截圖，經紀公司聲明也遭她反駁。知情友人出面透露去年底還能從男方口中聽見老婆的事情，但突然有一天2人間感情降到冰點。

►點我看更多【具惠善、安宰賢婚變】相關報導

▲具惠善、安宰賢感情出現裂痕。（圖／翻攝自具惠善、安宰賢IG）

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▲具惠善、安宰賢感情出現裂痕。（圖／翻攝自具惠善、安宰賢IG）

據韓媒《sports.chosun》報導，身為安宰賢和具惠善身邊工作人員也是朋友的人透露：「安宰賢和具惠善今年感情突然變得非常差，去年他們之間沒有任何一點問題，也因為這樣今年他們感情突然降到冰點時，朋友之間也都覺得很可惜。」

從安宰賢7月1日是和工作人員一起迎接32歲生日也能略知一二，爆料者接著表示2018年底還有聽到安宰賢充滿愛意討論具惠善，但今年感情變差：「具惠善換到安宰賢公司後感情變得差上加差，他們原本一起住在位於龍仁的家，據我所知他們已經分居，各自落腳首爾其他住處了。」

▲安宰賢放閃具惠善。（圖／翻攝自安宰賢IG）

▲具惠善和安宰賢已經分居。（圖／翻攝自安宰賢IG）

事實上，具惠善6月簽約安宰賢所屬經紀公司HB娛樂時，還曾對外界表示：「換新的經紀公司多少有受到老公影響，結婚前我只考慮我自己，但婚後也會考慮老公的狀況，變得更加小心翼翼，希望我所做的每件事情都不會影響到老公的事業，同時也想專注於演戲就換公司了。」

原本都因為遇見彼此、相戀著彼此而有所改變，最後卻走上離婚這條路，具惠善連續2次發聲都強調「安宰賢變心毀損信任」，原本幸福的2人關係絕裂得如此徹底使人難免感到可惜。

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