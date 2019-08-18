華晨宇曬《明日之子》雅痞造型！　「金屬指套＋刺繡西裝」網讚：被勾魂了

記者古靜兒／綜合報導

大陸歌手華晨宇連續3屆擔任選秀節目《明日之子》的評審，實力毋庸置疑的他，也經常給予參賽者許多毒舌直白的評語，有話直說的評審方式獲得不少觀眾的喜愛，他日前曝光了在《明日之子》中的新造型，集帥氣與高冷於一身的男神，令粉絲大呼超心動。

▲華晨宇自出道以來挑戰過許多造型。（圖／翻攝自微博／華晨宇、華晨宇工作室）

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華晨宇自出道以來經常挑戰許多造型，無論剛出道時的暖男學長風，或是在參加節目《歌手2018》時長髮的嫵媚冶艷風，顏值極高的男神都能撐得起，他18日通過「華晨宇工作室」的官方微博，PO出在《明日之子3》最佳廠牌半決賽中的造型，只見男神身穿全黑襯衫，配上銀白刺繡西裝，整體造型最畫龍點睛的一筆，就在他手上的金屬指套，邪魅的眼神搭上套著指套的勾人指尖，讓粉絲直呼男神指尖根本在勾魂。

▲華晨宇曝光在《明日之子3》中的新造型。（圖／翻攝自微博／華晨宇工作室）

華晨宇在最新一季節目中並無戴上指套，甚至還似乎因為太熱，將刺繡西裝外套脫下，如今通過微博曬出他完整造型的帥氣照片，更讓一票網友留言大讚這次又酷又紳士的雅痞造型：「這造型害我已死了無數次」、「這是在勾人還是在勾魂呢」、「沒有華晨宇駕馭不了的風格！」

▲華晨宇曝光在《明日之子3》中的新造型，金屬指套配上刺繡外套，盡顯男神雅痞風範。（圖／翻攝自微博／華晨宇工作室）