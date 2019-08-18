0前戲亂摸那邊…雞排妹傻眼：就沒Fu！　「A級教學片」誤導行房3地雷

記者劉宜庭／綜合報導

藝人雞排妹（鄭家純）擁有甜美臉蛋，和32E火辣身材，是不少粉絲心目中的女神，聊天尺度無極限的她，近來在主持節目時，談及有關行房時的敏感帶及NG行為，忍不住氣喊，「真的都是A片教壞大家啦！」

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▲雞排妹是不少粉絲心目中的女神。（圖／翻攝自雞排妹臉書）



雞排妹在網路平台主持節目《深夜保健室》，近日找來婦產科醫師陳保仁，一同探討敏感帶及NG行為。陳保仁先是列出性愛5階段SOP，包括挑起、興奮、性愛及高潮，以及近來眾人較為注重的「後戲」，「大家太強調前戲，於是前戲男生很賣力，結束以後倒頭就睡。」他表示，其實女生更重要的是後戲。

除了前戲不足、後戲忽略，陳保仁也提到「新鮮感」的重要性，他表示，要達到這點並非只能換對象，而是在情境、過程及後戲進行變換，否則將會一成不變。至於敏感帶怎麼找？醫師則指出，敏感帶常見部位有耳後、腋下、胸部及生殖器，包括女性的陰蒂、外陰，以及男性的肛門口。

陳保仁表示，雖然大家都看過「A級教學片」，但不少人其實還是有很多常犯的錯誤，包括對耳後、乳頭、陰蒂3大敏感帶的誤解。他透露，女生其實喜歡的，是在耳邊吹氣、輕舔或是講甜言蜜語，而非向小狗一般用口水猛舔；至於乳頭，醫師指出，應要輕吮、舔或輕含，而不是用牙齒撕咬或是像「寶寶吸奶」一般。

▲雞排妹指出「A級教學片」有著許多錯誤觀念。（圖／翻攝自雞排妹臉書）

至於女性的陰蒂，陳保仁醫師提到，很多人以為只要用力搓揉、按摩即可，但這其實是錯的，「受到刺激以後，血管自然會擴張，擴張以後敏感度自然會增加，這時候你不一定要多麼用力地壓迫。」

一旁的雞排妹聽完，也跟著附和，「這個真的都是A片教導各位男性的錯誤觀念。」期間，她也舉例，如果沒有前戲男生就亂摸敏感帶，她以女生觀點來模擬當下反應，「啊你沒事舔我幹嘛？」接著更無奈表示，「就沒Fu！你舔我哪裡我都不High。」