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雙子射手沒良心、天蠍水瓶「耍廢到想吐就好了」！　12星座「走出情傷」有方法

記者潘慧中／綜合報導

愛情是人生的一大課題，感情好的時候甜蜜蜜，分手後一切都多說無益，如何走出情傷更幾乎是每個人的必修學分，「國師」唐綺陽最近在《女人我最大》中，便以星座角度剖析「怎麼幫助12星座盡快走出情傷」的辦法，提供給網友們參考。

開創星座（牡羊、巨蟹、天秤、魔羯）：

這4個星座不容易走入新戀情，同樣也較不容易走出情傷，「花多久的時間在一起，就要花多久的時間忘了對方。」如果真的被分手，唐綺陽建議你／妳別心急，時間是最好的解藥，「先來趟旅行吧！」並趕快斷開跟對方的所有聯絡方式。

▲▼唐綺陽。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

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▲開創星座比較不容易走出情傷。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

固定星座（金牛、獅子、天蠍、水瓶）：

這4個星座屬於狠狠愛、狠狠受傷的類型，同樣也會用很狠的態度面對分手：「你／妳滾！這一輩子都不要再回來！」內心狂譙髒話，找不到人訴說委屈，「一旦失戀，狀態應該是滿可怕的。」

▲▼唐綺陽。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲▼固定星座失戀後的狀態可怕得難以想像。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲▼唐綺陽。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

相較於開創星座會擦乾眼淚去上班，固定星座失戀只想在家混吃等死，然後躺在床上像廢人一樣，唐綺陽建議你／妳剛開始一定會放不下，那倒不如就好好耍廢一個禮拜，「耽溺到你／妳想吐的時候就覺醒了。」

變動星座（雙子、雙魚、處女、射手）：

這4個星座應該是最快走出情傷的人，「一種是真的走出情傷，一種是假的。」唐綺陽表示前者平常就沒什麼良心，通常早就有很多備胎，後者則是遲遲走不出來，但又因為太ㄍㄧㄥ太會演，嘴上說沒事，其實超有事，「所以我替他／她擔心，情傷可能會卡得比開創和固定星座還久。」

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