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具惠善離婚最大苦主是《熊孩子》！今晚原本要播「衝擊宣言」

記者吳孟庭／綜合報導

南韓羨煞眾人的明星夫妻檔具惠善與安宰賢驚爆打算離婚，震驚演藝圈，其中最大苦主恐怕就是綜藝節目《我家的熊孩子（미운 우리 새끼）》，因為節目找來女方談兩人初吻「衝擊場面」、幸福婚姻，才打算今晚播出，現在面臨雙方婚變，播出恐緊急喊卡。同時《新西遊記》也成為網友論議焦點。

▲具惠善離婚最大苦主是《熊孩子》！今晚原本要播「衝擊宣言」。（圖／翻攝自SBS）

▲具惠善離婚最大苦主是《熊孩子》！今晚原本要播「衝擊宣言」。（圖／翻攝自SBS）

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《我家的熊孩子》每集都會找女藝人擔任特別主持人，剛好今（18日）晚間要播出的內容，就是找來具惠善擔任主持人。根據製作單位透露，「具惠善錄影一開始就暴露了安宰賢令人意外的一面，以及大家都無法預料的『衝擊結婚生活』，甚至還將公開與安宰賢第一次接吻的幕後故事等。」

尤其在初吻故事描述中，具惠善「以刺激的說明」讓大夥臉紅心跳，包含她大膽的肌膚接觸，讓安宰賢不禁說出「這是瘋了吧？」等言語，對方甚至差點要從車裡逃走，讓現場掀起非常大的討論。

而現在突然爆出離婚，節目組表示錄影時完全沒看出跡象，「如果有什麼問題，應該和製作單位商量一下，因為具惠善單方面的衝擊宣言，讓我們都嚇了一跳。」目前尚未宣布要停播或是如期播出。

▲《新西遊記5 》安宰賢依舊什麼都不知道 只關心老婆。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲安宰賢去年在《新西遊記5 》依舊什麼都不知道，只關心老婆。（圖／愛奇藝台灣站提供）

另一苦主的狀況恐怕比較好一點，那就是安宰賢出演的《新西遊記7》，這也是為何雙方對話中，談到「已經和《新西遊記》說好了」，原來《新西遊記》第七季預計會於今年內播出。

不過由於節目中經常提及安宰賢是「老婆傻瓜」，也幫助塑造他新好男人的形象，部分網友也表達對節目的失望，「原來節目已經知道了嗎？那應該可以即時阻止啊」。目前《新西遊記》製作單位則未發布正式立場。

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關鍵字

具惠善, 安宰賢, 我家的熊孩子, 新西遊記, 日韓風

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