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安妮在家裸體捏肉...男友裝「3監視器偷窺」　一問傻眼：他怕我帶男人回來

記者林彥君／台北報導

安妮衛視中文台《一袋女王》分享自己曾經踩過的愛情地雷。安妮有陣子跟某任男友同居，同居那段時間就覺得男友好貼心，總是知道她在想什麼，例如有次安妮洗完澡全身光溜溜的塗抹保養品，馬上就接到人在廣州出差的男友打來電話，問說安妮是不是洗完澡準備出門吃飯了，讓安妮覺得男友和她心靈相通。

▲▼ 安妮。（圖／翻攝自Facebook／安妮 Annie）

▲安妮分享戀愛經驗。（圖／翻攝自Facebook／安妮 Annie）

安妮還曾在凌晨2點01分起床，隔1分鐘後就收到男友的關心訊息，有如男友隨時都知道自己在幹嘛。安妮說到因為台灣很熱，她如果一個人在家都是全裸走來走去，還會自戀的跳跳舞，也會捏自己的腰間肉檢查有沒有變胖。

有次朋友來家裡玩，安妮很開心的跟她分享男友種種貼心的行逕，朋友一聽直覺是安妮太笨家裡一定有攝影鏡頭，兩人找了半天，果真在天花板、床邊跟門口共找到3顆鏡頭，讓大家聽了好吃驚。安妮後來質問男友為什麼要用這種方式對她，男友解釋說因為自己一直忙於工作，怕安妮會帶其他男人回來，而安妮為了保護自己當然也就分手。

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▲▼安妮 。（圖／翻攝自Facebook／安妮 Annie）

▲安妮 。（圖／翻攝自Facebook／安妮 Annie）

安妮在師大學中文的時候交往過一位外國男友，每次兩人出去吃飯不管是貴的餐廳或是便宜的速食店，每次遇到要買單結帳，男友總是顧左右而言他，不是看天花板就是去上廁所，曾去酒吧聚會，還豪氣點了很貴的伏特加，等到結束要買單的時候，沒想到不只男友，連男友身邊所有男生都學他裝死，讓當時還是學生的安妮邊氣邊付掉1萬多元，總算清醒的安妮也隨即跟男友說拜拜當場分手。節目19日晚上11點播出。
 

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