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Angelababy、楊冪誰比較美？　陳學冬「高情商回答」破解送命題被讚爆

記者古靜兒／綜合報導

大陸藝人陳學冬以系列電影《小時代》的周崇光一角走紅，他日前擔任大陸綜藝節目《各位遊客請注意》固定嘉賓，被素人問到「Angelababy和楊冪哪個比較美？」的死亡送命題，卻以高情商機智回答解決危機，顏值情商都很高的男神也被網友大力稱讚。

▲陳學冬和Angelababy感情非常好。（圖／翻攝自微博／陳學冬）

▲陳學冬和Angelababy感情非常好。（圖／翻攝自微博／陳學冬）

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大陸綜藝節目《各位遊客請注意》是一檔旅行觀察真人秀，陳學冬身為固定嘉賓，需要帶著一群擁有不同職業的素人組成旅行團，節目最新一集中，陳學冬和團友來到了蠟像館，和一票藝人都有好交情的他也被問到各種八卦，其中還有一道火辣送命題：「Angelababy好看還是楊冪好看？」他思考了數秒機智回答道：「Baby（Angelababy）好看，冪冪（楊冪）美。」即使被團友笑說後半段會被剪掉，他也帥氣回覆：「Who cares？我又不是和他們關係不好。」展現男神高智商面對八卦提問的態度。

▲陳學冬在節目《各位遊客請注意》中高情商回覆許多素人的八卦提問。（圖／翻攝自微博／陳學冬）

▲陳學冬在節目《各位遊客請注意》中被問到：「Angelababy和楊冪誰比較好看？」（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

▲陳學冬在節目《各位遊客請注意》中高情商回覆許多素人的八卦提問。（圖／翻攝自微博／陳學冬）

▲陳學冬在節目《各位遊客請注意》中高情商回覆素人的「死亡送命題」。（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

節目播出後也引起網友對陳學冬一面倒的稱讚，即便面對素人辛辣的八卦提問，他也能夠緩緩「四兩撥千斤」，有誠意的回答又不會得罪八卦中的人物，令網友紛紛在留言表示：「長得這麼帥情商還這麼高，沒有人會拒絕跟他做朋友吧」、「看節目幾次覺得好尷尬，冬冬（陳學冬）都輕鬆解圍」、「感受到陳學冬的求生慾了哈哈哈！」

▲陳學冬在節目《各位遊客請注意》中高情商回覆許多素人的八卦提問。（圖／翻攝自微博／陳學冬）

▲陳學冬在節目《各位遊客請注意》中高情商回覆許多素人的八卦提問。（圖／翻攝自微博／陳學冬）

▲陳學冬在節目《各位遊客請注意》中高情商回覆許多素人的八卦提問。（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

►點我看陳學冬高情商回覆素人八卦提問影片。

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陳學冬, Angelababy, 楊冪, 各位遊客請注意

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