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快訊／具惠善打臉：我被背叛！　「安宰賢毀損信任變心」要他踹共

記者張筱涵／綜合報導

藝人具惠善18日一早透露和安宰賢準備離婚消息後，經紀公司出面發聲「具惠善將在8月向法院申請離婚調停，希望9月會有一個結果」，對話紀錄中男方也提到「現在只差簽名而已」，就在一切看似塵埃落定之時，她再度發文反駁：「一來一往討論離婚中，但還不是簽章或協議完成的狀態，我感到被背叛了，我想守護家庭。」

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▲具惠善發文。（圖／翻攝自具惠善IG）

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▲具惠善二次發文。（圖／翻攝自具惠善IG）

具惠善曝光的對話訊息中可見是深夜2點左右的對話，試圖聯繫但安宰賢都一直在電話中：「我今天跟理事見面討論過了，你跟代表說是因為『我看到了你跟代表罵我的訊息導致信任毀損』之類的我都知道了，我覺得離婚的事情讓公司來處理不太好，（理事有說）如果我想離開公司可以解約，我想我離開公司也比較正確，只要一離開公司離婚消息就會傳開，我也想照你希望的馬上離婚，但我離開公司又離婚的話就會沒有工作。」

瞬間失去婚姻和工作毫無依靠的情況下，具惠善希望安宰賢能把位於南韓龍仁區的房子餘款給她，並且要求對方向律師申請將這條寫在離婚協議裡面：「就跟之前說的一樣，希望你能夠把『你的變心，毀損信賴，我接受了這一切事實』都照實說出來，把餘款給我吧。」

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具惠善 安宰賢。（圖／翻攝自具惠善、安宰賢IG）

▲具惠善控訴安宰賢變心。（圖／翻攝自具惠善、安宰賢IG）

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