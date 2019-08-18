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快訊／公司認了具惠善安宰賢正談離婚：幾個月前就在討論

記者吳孟庭／綜合報導

南韓羨煞眾人的明星夫妻檔具惠善與安宰賢驚爆打算離婚，震驚演藝圈，而經紀公司也正式發出聲明，雙方正在協商離婚中，而且幾個月前就已經發生。

▲▼具惠善嫁對人了！把前男友寫成小說　安宰賢反應超暖心：分開我會死。（圖／翻攝自HB娛樂）

▲具惠善、安宰賢正在協議離婚。（圖／翻攝自HB娛樂）

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兩人所屬公司HB娛樂發表官方聲明表示，最近兩人因為各種原因，無法繼續維持婚姻生活，經過很認真的討論過後，兩人協議離婚。並透露，「作為兩人的經紀公司，我們過去幾個月期間也一起誠懇的煩惱與討論，我們也尊重兩人的決定，希望日後雙方都能各自有更幸福的模樣。」

公司指出，具惠善已經找到了負責離婚的律師，正在撰寫與安宰賢的離婚協議內容的初稿，也寄給對方，希望對方趕快找到負責離婚的律師，並表示「具惠善希望在8月中旬就向法院申請離婚調解，9月多就可以結束關於離婚的一切處理」。似乎都是指向離婚一事，女方更積極主動。

▲▼具惠善,安宰賢。（圖／翻攝自Instagram／kookoo900、aagbanjh）

▲具惠善、安宰賢婚姻3年亮紅燈。（圖／翻攝自Instagram／kookoo900）

此外公司也說明，具惠善本來說會將離婚相關協議書，以及她自己的言論會一起寄給公司當作報導內容，但沒想到「今日凌晨具惠善小姐SNS（社群網站）上的發文，以及以此引用成為報導的新聞內容，都讓安宰賢先生與我們都非常混亂。」

「她全部省略了至今為止，我們彼此之間非常誠懇討論而進行的離婚協議過程，並說出自己不想離婚的立場，雖然這是私生活問題，但我們還是要跟大家說明之前的過程，我們也感到十分遺憾。」公司補充，因為是兩人的私生活，作為公司希望不要有人因為此事情而受傷。

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