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張家輝提醒：觀影前帶紙巾！《使徒行者2》舊材迸出新花樣

yeonhee 看電影 yeonhee

不是韓國人。只想把好電影介紹給大家。

文／yeonhee

這次我要來說說港片。其實我從小就是港劇迷，可以說有名無名的都看過，只不過近幾年因為質量與競爭等因素，佳作屈指可數，而《使徒行者》正是那個少數的好劇。電視版推出當年，全民參與猜測到底誰是警察臥底，掀起了一陣風潮，也再創男女主角 — 林峯和佘詩曼演藝事業高峰。

《使徒行者》佘詩曼、古天樂、張家輝、吳鎮宇。（圖／華映提供）

▲《使徒行者》電影版第一集女主角是佘詩曼。（圖／華映提供）

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好的作品當然會讓製作人有將其衍生的想法，所以除了電視劇續集及即將開始製作的第三季，這題材也被搬上了大螢幕。第一集的電影除了保留原女主角佘詩曼，也找來了影帝級人馬張家輝、多產王子古天樂及2003年以《衝上雲霄》劇集裡的飛機師「Sam 哥」風靡亞洲的吳鎮宇合演。我這個港劇迷光看卡司，就決定得捧場了。

我得承認，這系列是少數電影翻拍電視劇成功的例子（失敗的請參考《衝上雲霄》，簡直毀了經典！）幾年後的現在，終於在好口碑之下迎來了電影續集《使徒行者2：諜影行動》，保留著「張家輝X古天樂X吳鎮宇」這鐵三角，到底好不好看呢？因為大陸、香港、馬來西亞已經上映，台灣要等8月30日，先來說我看完的感覺是：咦？舊材新用竟然還算合格耶！以下是推薦原因喔！

▲▼《使徒行者2諜影行動》張家輝、古天樂及吳鎮宇。（圖／華映提供）

記得「渣渣輝」（我一定要虧家輝叔一次！不過這次他中文進步超多！大讚！）在出席馬來西亞記者會時提醒，記得帶多一點紙巾進戲院，因為他第一次看完成作品時，竟然被當中的兄弟情感動到落淚。無可否認，我雖然沒哭，卻也有泛淚，這個兄弟情的鋪陳是成功的。

這個系列打著「臥底」為招牌，而這次的續集把臥底給升級了，不再是警方安插於黑社會，而是恐怖擄童組織放入警隊的針眼。擁有亦正亦邪反差魅力的家輝叔肯定是被懷疑的對象，可是同時間長著冷酷臉蛋、怎麼看都有點痞的古天樂也不能忽略。你我懷疑的心態，誰是正義之俠，誰是腹黑壞人，絕對是看點之一。

▲▼《使徒行者2諜影行動》張家輝、古天樂及吳鎮宇。（圖／華映提供）

不乏槍戰戲碼，也在緬甸和西班牙取景，我想另外稱讚導演利用新物件但保留舊素材的決定。

（微雷，請小心！）片頭開啟的魔術方塊梗沒有被忽略，反而在最重要時刻發揮了極大的作用，加上拍攝時巧妙捉拿分鏡方式，這裡的處理有為流暢度加分喔！（不過還是不滿意拍攝追擊戰的方式）

▲▼《使徒行者2諜影行動》張家輝、古天樂及吳鎮宇。（圖／華映提供）

我超愛看家輝叔舉槍的樣子，不知道為什麼他張開手臂射殺敵人就是那麼威猛（好啦，個人意見）。至於從小就愛的古天樂叔叔（皮膚真的越來越古銅了耶～），每年的產量都超級多（至少有三部是他演的！），演技和顏值都超在線，只不過他能換一換髮型嗎？十部電影有9.5部是這個髮型，有點厭倦了喔！（真心喜歡他在《掃毒2》的頭髮，前面瀏海再長一點就完美！）

▲▼《使徒行者2諜影行動》張家輝、古天樂及吳鎮宇。（圖／華映提供）

我認識的香港電影年代不是《無間道》和《臥虎藏龍》，而是《寒戰》和《掃毒》。在青黃不接，好景不再的情況下，不是看到劉青雲、張家輝、古天樂，一定就是劉德華、梁家輝。真正做到好口碑、好票房、好素質的已經不多，雖然這部電影還是有不快之處，也算是中上之作了。

喜歡有點猜疑，也帶有「故事」的電影，這部也許能讓你消耗兩小時喔！當然，喜歡古天樂叔叔的大家一定要看啦～他還是好帥怎麼辦？！（心心眼）我一定是中毒了才會從小就喜歡他啊，難道我從小就是大叔控？

▲▼《使徒行者2諜影行動》張家輝、古天樂及吳鎮宇。（圖／華映提供）

PS：因為張家輝和古天樂合作太多次了，一直讓我出戲哈哈！我一直想起《掃毒》的他倆，張叔叔那部演得超級棒！也是關於兄弟情，也有猜疑的成分，而且最後幾幕讓我哭得唏哩叭啦的，粉絲必看！順道推薦：

入坑張叔叔必看：《證人》、《激戰》
入坑古叔叔必看：《單身男女1&2》（男神吳彥祖也在～！）、《絕世好Bra》

不過這部片還是有一些缺點，*以下有劇透，還沒看的請省略「缺點」這一部分*

===我要說了，請快跳過===
===我要說了，請快跳過===
===我要說了，請快跳過===

▲▼《使徒行者2諜影行動》張家輝、古天樂及吳鎮宇。（圖／華映提供）

缺點是：
(1) 為什麼撞車／報廢車輛被槍掃射後一定會爆炸啊？這是什麼定律？不能創新例如說卡在車裡就好啦～我真心不明白！
(2) 馬德鐘飾演的警務處處長不夠霸氣喔，有點carry不到角色，有點遺憾～
(3) 吳鎮宇先生怎麼淪為花瓶了？！嗚嗚... 他簡直是拿到「領銜主演」頭銜的「大配角」啊！還有，怎麼我的童年男神變老了？嗚嗚
(4) 那個新增，直接報告給處長的部門 — IFF好無厘頭耶，我真的有點哭笑不得！

（以上圖片皆由華映提供）

本來出自外稿作家：yeonhee
不是韓國人。只想把好電影介紹給大家。請鎖定粉絲團【Yeonhee's Film Diary】►看更多yeonhee專欄文章

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使徒行者, 張家輝, 古天樂, 吳鎮宇

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