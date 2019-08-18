男童亂衝車道「爸爸一起被撞死」　《德魯納》父託夢司機謝罪…觀眾全看哭

記者張筱涵／綜合報導

韓劇《德魯納酒店》至今播出11集，雖然主角是張滿月（IU飾演）千年來的愛恨糾葛，但其實也演繹了許多平常在社會上發生的事件帶給每個人的深刻影響，特別是17日播出的車禍身亡父子的反轉結果，使觀眾忍不住讚嘆與討論「人性最根本的善」。

▲《德魯納酒店》開播至今收視率節節高升。（圖／翻攝自《德魯納酒店》官網）

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德魯納酒店專門只收鬼客人，在每個人過世後前往陰間或天堂前能夠好好休息或完成生前遺願，特別還能透過張滿月的法力託夢給任何人。其中一對父子是因為男童為了撿球亂衝到大馬路上，爸爸為了保護兒子也跟著衝去，最後父子在相擁狀態下被貨車重撞而死。

▲一對父子死於車禍。（圖／翻攝自愛奇藝）

《德魯納酒店》11集播出各式各樣鬼客人託夢的樣子，有冷麵店師傅為了傳授秘訣；也有粉絲為跟偶像告白。上述父子也在準備前往陰間當天申請了託夢服務，爸爸一進門就向張滿月確認：「只能打一通嗎？那我想打給別人，我和兒子發生了車禍，我想找駕駛那台卡車的年輕人。」

一般觀眾和看到這裡的讀者通常大部分都會想「可能要託夢罵人吧」，張滿月的第一反應也是如此，她眼神犀利得冷淡回應：「不可以撥打充滿埋怨和詛咒的電話，出去吧。」怎料爸爸卻以悲傷的眼神回答：「我不是要埋怨或詛咒，我是想謝罪。」

▲劇情發展令人驚訝，爸爸是想向司機謝罪。（圖／翻攝自愛奇藝）

鏡頭轉到司機整個人垂頭喪氣，聽到老闆安慰還好只判緩刑時，默默拿出已經寫好的辭職信說：「怎麼會是幸好呢，我的車子撞死了兩個人，我…不能繼續做這份工作。」即使還沒找好未來出路，也沒有其他技能，但內心滿是自責的他仍決定離職。

司機在夢中一看見父子出現，先是驚訝2秒就馬上跪下賠罪，哭著對他們喊：「對不起，真的對不起，是我罪該萬死。」爸爸緩緩說道：「我們才應該抱歉，突然跑到馬路上，我們犯了很大的錯，那只是場意外，我們運氣不好，卻帶給你如此大的不幸，對不起，希望不要因為我們毀了你的人生。」

▲爸爸希望司機不要因此毀了自己的人生，是他們的錯。（圖／翻攝自愛奇藝）

司機聽了後才放下心中的石頭，他道謝同時兒子也露出了笑容。爸爸結束了託夢才露出放心的笑容：「現在心裡終於輕鬆多了，兒子，我們走吧。」雖然非主角又是僅演約3分鐘的戲，但觀眾們都忍不住發出了讚嘆，「如果這件事情發生在我們身上，還能如此發自內心原諒且對司機說出這些話嗎」、「爸爸真的太帥了」。