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KID當兵後「收視下滑」…PTT台綜版主現身究責！　《玩很大》小鬼下跪：我的錯

記者潘慧中／綜合報導

《綜藝玩很大》開播以來話題不斷，紅隊最近親自邀請PTT台綜版版主拍片，對方代替鄉民直接發問：「KID當兵以後收視率下滑，你覺得是不是你的責任？」小鬼（黃鴻升）語重心長地說：「老實說，我覺得是我的責任。」

▲▼小鬼。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

▲▼PTT台綜版版主代替鄉民發問超犀利問題。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

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▲▼小鬼。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

小鬼表示KID是《玩很大》有「瘋面仔」的封號，對方已經創造出強烈的自我風格，當對方還未離開前，他只好專心做自己就好，「可是這時候他這一道光不見了。」於是，他開始思考如何讓自己兼具對方的特色，這也是為何他錄影不再那麼嚴肅的原因，「我會一直講一些有的沒的或搞笑，我有一直在努力做這件事去balance。」

▲▼小鬼。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

▲▼小鬼願意扛下收視下滑的責任。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

▲▼小鬼。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

然而收視率仍下滑的情況下，小鬼表示這就代表KID有旁人不可取代的特點，「那我只能做好我該做的，那這個我覺得…（責任）我扛。」但他話鋒一轉開玩笑地說：「金鐘獎的部分可不可以不要我扛？」甚至搞笑下跪拜託大家放過他，「大家都很努力啦，不要因為這樣子就都好像是我的錯這樣子。」

▲▼小鬼。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

▲▼小鬼下跪搞笑求饒。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

▲▼小鬼。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

被問到在節目中的定位，小鬼開玩笑說：「就加油哥啊，正面能量哥啊！」曾經和他同一隊的凱莉、黃沐妍則稱讚他很照顧隊友：「真的很暖，就叫暖男好了，每次的打氣都是不同的打氣喔，我們都深深體會過。」

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關鍵字

玩很大, 綜藝玩很大, 憲哥, 吳宗憲, KID, 小鬼

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