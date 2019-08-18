女粉沾「渾濁黏液」氣哭求肉搜！　瘋傳男子看Red Velvet表演「現場DIY」

記者古靜兒／綜合報導

南韓大型音樂盛典「K-WORLD FESTA」日前在首爾舉辦開幕表演，聚集數十組藝人的盛況成功吸引許多粉絲前往朝聖，然而卻有人爆出台下有男粉在女團Red Velvet表演時自慰，自己還沾到對方疑似精液的渾濁液體，她將此事PO上網，荒謬程度引起一陣熱議。

▲Red Velvet參與「K-WORLD FESTA」的開幕表演，卻被爆表演時有男粉在台下自慰。（圖／翻攝自Facebook／레드벨벳 (Red Velvet)）

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PO文者表示，原本帶著興奮的心情在16日前往開幕表演，第一次來到搖滾區的她卻在女團Red Velvet表演時，感覺到後方有人將液體灑到自己身上，原以為是不小心灑水，殊不知在燈亮後她發現自己身上的不是透明的水，而是渾濁的黏液，害怕的她當下也找了警衛處理，並且在推特上PO文，希望網友能夠轉發，並且找到該名男子，避免類似噁心的事情再次發生。

▲有人在搖滾區欣賞「K-WORLD FESTA」上Red Velvet的表演時，沾到男子疑似精液的渾濁液體。（圖／翻攝自Twitter）

▲PO文者上傳自己身上沾到的渾濁液體，噁心程度令網友直呼太荒唐。（圖／翻攝自Twitter）

該篇PO文引起許多網友關注並轉發，氣憤地在留言處表示該男子實在是太過分，因此推特上也發起了「#ProtectRedVelvetandReveluvs」的話題活動，希望讓更多人能夠看到PO文並幫忙轉發及肉搜該男子，也有人建議PO文者當下應該直接到警局報案，尋找該男子效率會更快。

▲粉絲在推特上發起「#ProtectRedVelvetandReveluvs」的話題活動。（圖／翻攝自Twitter）

PO文者全文：

「大家好，今天在K-WORLD FESTA上，Red Velvet表演《Power Up》後半部時，我後方有一個遮著臉的男人在我背後和屁股上留了一些液體。

由於我是第一次站在搖滾區看表演，所以當下我的想法是『不小心倒水了嗎？』

但是在表演結束燈亮後我想擦乾淨，卻有黏黏的感覺，由於太害怕了我就哭著跟警衛說這件事，他也幫我處理了液體的部分。

第一次遇到這種事我也不知道要怎麼做，所以優先在這裡PO出來，若有人在搖滾D區看到那個男人請私信我，拜託大家了，我真的非常迫切。

一定要找到那個男人，讓這種事情不再發生，請大家轉發這個PO文，這件事真的非常迫切。

#KWORLDFESTA #D區」

▲粉絲氣得在推特上大飆髒話，希望能夠轉發該PO文，早日逮到該男子。（圖／翻攝自Twitter）