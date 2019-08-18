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具惠善嫁安宰賢「全為1關鍵原因」　3年童話婚幻滅…IG取關刪光合照

記者劉宜庭／綜合報導

具惠善、安宰賢因合作戲劇《吸血鬼醫生》擦出愛火，並於2016年5月結婚，沒想到婚姻僅維持3年，她今（18日）無預警在IG拋出震撼彈，宣布雙方正在談離婚，消息震驚眾人，隨後她也被發現，目前已在IG取消關注男方，並將恩愛合照全數刪光，與過去甜蜜互動呈現強烈反差，令人噓唏不已。

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▲具惠善嫁安宰賢「全為1關鍵原因」　3年童話婚幻滅…IG取關刪光合照。（圖／翻攝自YouTube、安宰賢IG）

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▲▼具惠善,安宰賢。（圖／翻攝自Instagram／kookoo900、aagbanjh）

▲具惠善、安宰賢3年童話婚姻幻滅。（圖／翻攝自YouTube、安宰賢Instagram）

具惠善和安宰賢先前愛得大方，從公開戀情到結婚，頻頻展現恩愛互動，羨煞眾人。過去被問到2人的愛情故事，她曾鬆口透露，當初會決定結婚，是因為在相處過程中，對方總是能盡量達到最高程度的尊重：「我說走他就走，假如我說要去左邊，即使他會碎念但還是會往左走。」

不僅如此，當時具惠善做了不舉行婚禮的決定，安宰賢也是說聲「知道了」，沒有二話同意她的想法，也因而打動了具惠善，「因為這點，我決定和他一起度過一輩子。」

▲▼具惠善嫁對人了！把前男友寫成小說　安宰賢反應超暖心：分開我會死。（圖／翻攝自HB娛樂）

▲具惠善曾大讚安宰賢總能給予她最高程度的尊重。（圖／翻攝自HB娛樂）

沒想到，宛如童話一般的婚姻，僅維持短短3年，如今具惠善突然透露，安宰賢因陷入「倦怠期」而變心、提出離婚，雙方私下對話更是極為冷漠，令不少網友震驚不已，然而在離婚消息傳出後，具惠善一早已將相關PO文刪除，針對此事，雙方經紀公司則表示仍在確認當中。

快訊／具惠善宣布要離婚！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義。（圖／翻攝自具惠善IG）

▲具惠善18日突透露與安宰賢談離婚，不過這篇PO文目前已經刪除。（圖／翻攝自具惠善Instagram）

陸網瘋傳「Angelababy車震鄧倫」　他曬私訊截圖嗆：這就是證據！

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