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白家綺產後4個月「真實身材現形」！　穿短褲一彎腰…蜜臀形狀乍現

記者劉宜庭／綜合報導

本土劇女神白家綺閃電嫁給小5歲的吳東諺後，於4月生下寶貝兒子「小肚臍」，產後上圍直接升級到G罩杯，身體狀況似乎也恢復了不少，如今產後相隔4個月，便迅速恢復以往苗條身材，近來曬出運動時的照片，一雙修長美腿及翹臀，更是令眾人眼睛一亮！

▲白家綺坐月子出關。（圖／翻攝白家綺臉書）

▲白家綺坐月子出關。（圖／翻攝白家綺臉書）

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▲白家綺與吳東諺婚後育有一子。（圖／翻攝白家綺臉書）

白家綺17日同步透過Instagram、臉書發文，分別曬出同款運動照寫道：「撐不住的時候…可以對自己說聲『辛苦了』，但不要對自己說『我不行』。」引來老公吳東諺留言鼓勵，「老婆加油加油，我陪妳。」她則甜蜜回覆，「有你真好。」夫妻倆隔空放閃，羨煞眾人。

▲白家綺PO運動照。（圖／翻攝自白家綺臉書）

▲白家綺PO運動照。（圖／翻攝自白家綺臉書）

照片中，白家綺穿著運動外套，搭配激短熱褲，並用髮箍將瀏海往後梳理，露出整張淨白臉蛋。格外引人注意的是，她不僅展現纖瘦身材，露出一雙逆天美腿，拉筋舒展身體的過程中，一彎下腰來，超翹蜜臀形狀也隨之現形，苗條曲線大獲好評，被讚一點都不像是生過孩子的媽，不少粉絲也紛紛嘴甜誇讚，「好棒喔！身材完全恢復了」、「女神身材還是保持得很好」、「腿好美」，意外掀起一陣熱議。

▲白家綺PO運動照。（圖／翻攝自白家綺Instagram）

▲白家綺拉筋伸展。（圖／翻攝自白家綺Instagram）

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