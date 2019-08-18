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安宰賢「傳私訊談離婚」：見面不知說什麼　打臉3年前「急著娶具惠善」諾言！

記者潘慧中／綜合報導

安宰賢準備和具惠善離婚一事，18日清晨在Instagram鬧得沸沸揚揚，儘管女方目前已刪文，他也尚未出面說明，粉絲仍覺得很驚訝，因為他曾透露當年決定結婚時，身邊大多數人都持反對意見，即便如此仍動搖不了他的心，「因為太愛具惠善，很想跟對方早點一同生活，也想要每天都能見到她。」

▲▼具惠善,安宰賢。（圖／翻攝自Instagram／kookoo900、aagbanjh）

▲具惠善和安宰賢3年多的婚姻即將劃下句點。（圖／翻攝自Instagram／aagbanjh）

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安宰賢和具惠善當初交往1年後，從認愛到決定結婚只有短短2個月，之所以快速辦婚禮並非外界所想的有孩子了，而是太愛對方，所以即使旁人說服他還年輕、應該要好好專注在工作上，他仍決定在事業起飛之際定下人生大事。

▲▼具惠善,安宰賢。（圖／翻攝自Instagram／kookoo900、aagbanjh）

▲安宰賢當初決定結婚前，其實遭到身邊很多人反對。（圖／翻攝自Instagram／aagbanjh）

對於具惠善來說，當初之所以決定和安宰賢結婚，她曾坦言關鍵是對方給予充分的尊重，儘管成長環境不同、處事方式不一樣，「但最終要做出重要的選擇時，他會尊重我的意見。」尤其她當時做了不舉行婚禮的決定後，男方也二話不說同意她的看法，「因為這點，我決定和他一起度過一輩子。」

事實上，安宰賢也曾許下諾言：「自己的夢想就是當一個好爸爸與好老公」，結婚就是為了想每天都見到老婆，字字句句離不開具惠善，「以後我想多對她說我愛你，而不是多對寶寶說，和她一起呼吸我都感覺好幸福。」怎料短短3年多的時間，一切都變了。

▲▼具惠善,安宰賢。（圖／翻攝自Instagram／kookoo900、aagbanjh）

▲安宰賢和具惠善撕破臉。（圖／翻攝自Instagram／kookoo900、aagbanjh）

安宰賢在私訊中冷淡地說：「直接見面的話，不知道該說些什麼。」具惠善則心碎喊話：「就像說服我結婚時一樣，離婚時也負起責任地說服我吧…告訴她（具惠善母親），你無法對結婚時所說的話負責了。」對比過往甜蜜，如今看來格外讓人不勝唏噓。

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