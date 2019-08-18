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T.O.P退伍首曬「與GD合照」！　隊友並肩背影惹哭粉絲

記者古靜兒／綜合報導

2019年對南韓天團BIGBANG來說可以說是「災難年」，成員陸續被爆吸毒、涉嫌性招待等負面新聞，其中隊內老大T.O.P（崔勝鉉）在今年7月退伍後，並無任何復出消息，然而他在凌晨時分PO出和成員之一GD（權志龍）的合照，惹哭一票粉絲。

▲T.O.P和GD是隊內的老大老二，兩人感情十分要好。（圖／翻攝自Facebook／BIGBANG）

▲T.O.P和GD感情非常好，還組成BIGBANG子團體「GD & T.O.P」。（圖／翻攝自Facebook／BIGBANG）

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T.O.P於入伍期間被爆出吸大麻的負面新聞，退伍後又碰上經紀公司YG前老闆梁鉉錫（梁賢碩）涉嫌賄賂和性招待的醜聞，目前暫無任何復出消息，他的個人IG近期多數PO出風景照或與藝術作品相關的照片，似乎是想通過PO文向粉絲報告近況不錯。然而在18日凌晨，他卻分享了一張與BIGBANG隊長GD的雙人背影合照，由於當天為對方生日，雖然PO文中並無配上任何文字，但這是他自退伍以來首次分享和成員們的合照，被粉絲推測是想祝隊友生日快樂，默默轉達祝福的方式也令粉絲鼻酸。

▲TOP和GD感情非常好，經常出現在對方的IG上。（圖／翻攝自Instagram／xxxibgdrgn、choi_seung_hyun_tttop）

▲T.O.P在凌晨PO出和GD的背影合照。（圖／翻攝自Instagram／choi_seung_hyun_tttop）

身為BIGBANG兩位年級較長的成員，T.O.P和GD感情十分要好，兩人更組成子團體「GD & T.O.P」共譜音樂夢，當年對方入伍前夕，T.O.P還曾堅持親自送行，如今低調為好友送上祝福，也讓粉絲感動得留言表示：「哥哥生日快樂，我們都還在這」、「明明只是背影但我卻超感動」、「你們都要好好的！」

▲TOP和GD感情非常好，經常出現在對方的IG上。（圖／翻攝自Instagram／xxxibgdrgn、choi_seung_hyun_tttop）

▲T.O.P和GD感情非常好，經常出現在對方的IG上。（圖／翻攝自Instagram／xxxibgdrgn）

雖未知其中原因，但T.O.P在稍早前已將PO文刪除，然而仍然被許多粉絲成功截圖。

▲TOP和GD感情非常好，經常出現在對方的IG上。（圖／翻攝自Instagram／xxxibgdrgn、choi_seung_hyun_tttop）

▲T.O.P在2016年也曾為GD送上生日祝福。（圖／翻攝自Instagram／choi_seung_hyun_tttop）

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TOP, GD, BIGBANG, 崔勝鉉, 權志龍

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