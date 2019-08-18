具惠善1月前早曝跡象　「安宰賢只有短暫愛過我」剩她主動聯繫

記者張筱涵／綜合報導

南韓藝人具惠善除了是名演員也是作家、畫家和導演，今年就時隔7年推出了全新小說作品《眼淚是愛心形狀》（暫譯，눈물은 하트모양），接受訪問時不免談到了老公安宰賢，其中有一題回答讓人忍不住想「當時他們婚姻就出問題了吧」。

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▲具惠善和安宰賢3年婚姻出問題。（圖／翻攝自具惠善、安宰賢IG）

7月的訪談中，訪問者問道：「和安宰賢比較起來，妳認為誰比較愛對方呢？」具惠善淡淡說道「應該是我比較愛他，他只有短暫愛過我吧，最近只有我在愛的感覺，最近的我實在太愛他了」，說到這裡她露出了笑容，當下看起來有些甜蜜又心酸，如今在粉絲眼裡只有心疼。

具惠善接著說：「戀愛高手的形象應該要給我才對了，談戀愛的時候我不喜歡主動聯絡，但最近都是我先問『老公你在哪』、『現在方便講電話嗎』。」

▲具惠善7月受訪內容就可看出婚姻危機端倪。（圖／翻攝自韓網）

另外，具惠善6月的時候也曾辦過展覽取名為《沒有你的世界，帶給我的只有寂寞》（니가 없는 세상, 나에겐 적막），當時也曾透露安宰賢根本不知道她在做什麼：「今天出新聞後他就會知道了吧。」安宰賢為了新戲努力鍛鍊身體的關係，夫妻倆從當時就已經變得很少見面。

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