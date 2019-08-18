具惠善「分開我會死」！　安宰賢「心意永不變」毀承諾…差2歲姊弟戀破局

記者潘慧中／綜合報導

具惠善、安宰賢因拍攝戲劇《吸血鬼醫生》擦出火花，2016年5月完婚，婚後3年多感情始終甜蜜，小倆口不時公開放閃，她1個多月前談起老公時還幸福地說：「如果跟安宰賢分開的話，我可能會死。」沒想到，她18日清晨在Instagram投下震撼彈，宣布準備要離婚一事讓粉絲非常震驚。

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▲具惠善1個多月前受訪時還甜蜜放閃。（圖／翻攝自HB娛樂）



具惠善不久前推出戀愛小說《眼淚是愛心形狀》，7月10日在首爾接受各家媒體採訪時，被問到戀愛與結婚的差異，她誠實回答：「就是家裡有人在，優點是家裡有人，缺點也是家裡有人。」談到下定決心的契機，她暖心告白：「我無法面臨離別，所以才跟安宰賢結婚。如果跟安宰賢分開的話，我可能會死。離別對我來說，越來越可怕、恐怖。」

▲具惠善和安宰賢結婚3年多。（圖／翻攝自Instagram）



從文字不難發現具惠善對安宰賢投入了深厚感情，婚後常在Instagram提起老公的好，她曾曬出結婚戒指的照片，由白色珍珠、水鑽以及玫瑰金色的花朵圖案串起，她在文內充滿愛意地表示，花婚戒是由「安老公」所設計，男方曾在受訪時說：「真正的花朵美麗，生命卻很短暫，花戒指卻可以永永遠遠，代表想著一個人的心意永遠不變。」親自為老婆設計結婚戒指更是意義非凡。

▲具惠善曾曬出安宰賢設計的花婚戒。（圖／翻攝自Instagram／kookoo900）



如今，安宰賢與具惠善這段相差2歲的姊弟戀不但撕破臉，甚至真的要走上離婚一路，也讓不少網友相當驚訝，畢竟他是演藝圈內眾所皆知的「老婆傻瓜」，時常在節目上無意間放閃，連《新西遊記》幾位已婚的前輩都對他讚嘆不已，許多粉絲都等著他出面回應準備離婚的事情。