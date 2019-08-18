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具惠善、安宰賢撕破臉對話曝光！　「哪有人說這種不要臉的話」

記者劉宜庭／綜合報導

具惠善18日半夜突然透露，安宰賢已向自己提出離婚，對方聲稱陷入「倦怠期」而變心，同時，她也將雙方私底下協調離婚的對話PO網，她也坦言，會選擇公開發文，全是為了因此事深受打擊的母親。

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▲具惠善、安宰賢對話曝光。（圖／翻攝自tvN、具惠善官網）

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▲具惠善、安宰賢3年婚姻將破局。（圖／翻攝自tvN、具惠善官網）

從具惠善公開的私訊對話截圖中，安宰賢提到，3天前收到對方傳的離婚協議書及準備要發送給媒體的文章，他已經和節目《新西遊記》製作單位討論好，準備在下周一發布。女方則表示，要看媽媽的狀況，希望能將公佈時間往後延，認為節目不會比媽媽的身體重要，但安宰賢語氣堅定地表示，「已經商量好了，只剩下文書的事情了，現在見面好像也沒有意義了。」

快訊／具惠善宣布要離婚！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義。（圖／翻攝自具惠善IG）

▲具惠善18日深夜突宣布，正在與安宰賢談離婚。（圖／翻攝自具惠善Instagram）

「不是決定要見面的嗎？」具惠善提出疑問之餘，接著更回說，「就像說服我結婚時一樣，離婚時也負起責任地說服我吧，文書整理並不是什麼難事。」面對安宰賢仍堅持表示事情會按照預定方向進行，她表示：「比起我媽媽，事業更重要嗎？哪有人說這種不要臉的話。」

對話最後，安宰賢承諾會打電話給具惠善母親，「直接見面的話，不知道該說些什麼。」具惠善直接回嗆，若對方不留情面的話，她也不會就此善罷甘休，「親自和她見面賠罪吧，告訴她，你無法對結婚時所說的話負責了。」她也再一次強調，「我真的不準備忍下去了。」

▲具惠善、安宰賢對話曝光。（圖／翻攝自具惠善Instagram）

▲具惠善、安宰賢對話曝光。（圖／翻攝自具惠善Instagram）

▲具惠善親自公開與安宰賢對話。（圖／翻攝自具惠善Instagram）

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