快訊／具惠善宣布要離婚！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

記者張筱涵／綜合報導

南韓藝人具惠善和安宰賢結婚3年，從發佈消息到婚後生活都是大家心中的甜蜜夫妻，尤其是男方滿溢的愛意叫人印象深刻，怎料女方18日一早卻突然發文表示：「因倦怠期變心的丈夫想要離婚，而我想守護家庭。」

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▲具惠善和安宰賢結婚3年進入倦怠期，男方決定離婚。（圖／翻攝自HB娛樂）

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具惠善18日一早突然發文透露：「因倦怠期變心的丈夫想要離婚，而我想守護家庭，下周老公那邊要發表的報導內容不是事實，我希望一切都會變成真實內容。」讓人難過的是，在她附上的圖片中寫著的是：「我愛妳，具惠善；我愛妳，具惠善。」

▲具惠善發文宣布和安宰賢即將離婚。（圖／翻攝自具惠善IG）



另外，具惠善會選擇不是透過官方而是私人IG透露離婚消息，是因為媽媽得知他們的事情後受到相當大的衝擊，身體狀況變得很不好，雖然知道一定會有很多人因此受到影響，但她還是決定這樣做，最後向支持她的粉絲致上歉意。她附上的對話截圖中，可見安宰賢說：「妳3天給的協議事項和要發佈給媒體的資料，我已經和《新西遊記》製作組說過下周發佈了。」

具惠善看了以後無奈表示「不是下周，是要看媽媽的狀況，對我來說《新西遊記》不可能比媽媽身體重要」，安宰賢則語氣平淡回應：「已經都討論完了只剩下資料申請，現在見面也沒有意義了，就照預定的去進行吧，我會去跟媽媽見面的，我也不是不打電話給她。」對比過去叫著老婆「具大人」的寵愛模樣，安宰賢的愛意似乎一點也不剩，消息一出讓全韓網友都相當震驚。

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