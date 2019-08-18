記者劉宜庭／綜合報導

簡廷芮（Dewi）憑著電影《我的少女時代》中「校花陶敏敏」一角爆紅，平常儘管工作忙碌，仍不忘和粉絲分享生活。擁有高人氣的她，私底下其實也有當起小迷妹的一面，近來在工作場合上，巧遇從國中迷到現在的偶像，忍不住興奮PO網形容，這根本是此生最緊張的5分鐘。

▲簡廷芮從國中就開始喜歡李玖哲。（圖／翻攝自簡廷芮Instagram）

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「我從國中開始就很喜歡李玖哲。」簡廷芮細數2005的《影子》、《洗牌》、《解脫》等歌曲，自己也是從這些歌開始認識李玖哲，「一直都很喜歡他的音樂、他的聲音，和他的人！很真又很有能量！（雖然只是粉絲但我的感覺一向很準）」

簡廷芮透露，在這10多年來，曾在演唱會上看到李玖哲遠遠地經過，當時她超級興奮，2018年時，也曾和對方在同個髮廊的隔壁包廂，當時，雙方聘用的同個髮妝師，還打算製造機會讓她去打招呼，「結果我居然緊張到直接落跑。」

▲簡廷芮後台巧遇李玖哲。（圖／翻攝自簡廷芮Instagram）

沒想到，簡廷芮14日進行錄影工作，一到休息室，才得知下場來賓正是李玖哲，還沒來得及做心理準備，「我就被拱去告白了？喂～不是啦！是全身維持僵硬稍息姿勢跟偶像對話。」她笑說，這段可以列完此生最緊張的5分鐘，最後獲得與偶像合照，為此開心不已。

相隔2天，簡廷芮PO出當時的影片，好友茵聲先是替她開場，「她真的超級、超級…想嫁給你！」一番話讓全場笑翻，簡廷芮更是當場害羞大喊，「沒有！」面露尷尬、全身僵硬的模樣，令男星偉晉忍不住笑虧，「太好笑，你認真在緊張欸。」女星房思瑜則留言表示，「人生圓滿了啊！」

▲茵聲（右）開玩笑替簡廷芮告白李玖哲，「她真的超級、超級…想嫁給你！」（圖／翻攝自簡廷芮Instagram）

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