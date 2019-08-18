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向佐丟來「愛之箭」！　郭碧婷低頭一看「剔過牙的垃圾」反擊：有種丟你爸

記者陳芊秀／綜合報導

藝人郭碧婷3月接受香港星二代向佐求婚，接著攜手參加真人秀《我家小兩口》，在節目上放閃秀恩愛，甜蜜互動總是羨煞眾人。她和爸爸在最新一集節目中和向家人吃飯，吃到一半準老公丟了「愛之箭」過來，兩人隔著大圓桌鬥起嘴，戰火還燒到坐主位的「龍五」向華強，全家人瞬間都傻住了！

▲▼向佐丟愛之箭，郭碧婷低頭看是剔牙的。（圖／翻攝自微博）

▲向佐、郭碧婷恩愛日常在實境節目播出，受到觀眾熱愛。（圖／翻攝自微博）

郭碧婷深受向華強夫婦的疼愛，最新一期她和爸爸與向家人一起聚餐，向太（陳嵐）透露，「自從向佐有了碧婷之後，他比較跟他（指向華強）溝通上就好很多。所以跟他講話，講比較多了，所以謝謝碧婷，是不是你要謝謝碧婷！」媽媽一番話讓向佐露出害羞笑容，開心變得意還拋出東西啦！

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▲▼向佐丟愛之箭，郭碧婷低頭看是剔牙的。（圖／翻攝自微博）

▲向太稱讚向佐和郭碧婷戀愛後，父子對話變多了。（圖／翻攝自微博）

▲▼向佐丟愛之箭，郭碧婷低頭看是剔牙的。（圖／翻攝自微博）

▲向太要向佐謝謝郭碧婷。（圖／翻攝自微博）

原本郭碧婷正在低頭喝湯，突然感覺有東西丟來，開口說：「謝謝我幹嘛丟我垃圾？」只見男友一臉燦笑回答「這個是愛之箭」，她低頭看「愛之箭」，反問「你剔過牙的東西？」見對方手勢丟不停，改口「你有種丟你爸爸」，讓坐在主位、全程沒多話的向華強瞬間變成全桌焦點，她的老爸則在一旁舉手搔頭，全部的人都傻了。

▲▼向佐丟愛之箭，郭碧婷低頭看是剔牙的。（圖／翻攝自微博）

▲郭碧婷發現有東西丟來，向佐說是愛之箭。（圖／翻攝自微博）

儘管是鬥嘴，看在觀眾眼裡盡是「曬恩愛」，網友形容「我就稍微羨慕一下」、「這波狗糧我吃飽了，宵夜不用吃了」、「單身都要注意」、「好可愛的一家。」郭碧婷和向佐日常恩愛，再度閃瞎一票網友。

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