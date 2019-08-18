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月賺7萬月光族！　瑪莉亞孝親費佔一半…總收入還不夠4千

記者阮巧雯／綜合報導

時機歹歹，什麼東西都貴桑桑，努力工作賺來的錢不到月底，就一下子就花光光，不少人都成為歹命月光族。談話節目《單身行不行》談到月光族買房夢，就連請來的理財專家都表示錢不夠花，藝人瑪莉亞（葉欣眉）更透露，月入7萬，每個月還是赤字4000元。

▲▼葉欣眉。（圖／翻攝自IG／yeh_mei312）

▲▼瑪莉亞（葉欣眉）近年在演藝圈漸漸闖出知名度。（圖／翻攝自IG／yeh_mei312）

▲▼葉欣眉。（圖／翻攝自IG／yeh_mei312）

瑪莉亞拿出月收出支表，一個月可以賺到6至7萬，對於一人在台北生活算是綽綽有餘。但因媽媽沒有工作還要照顧小姪子，因此每個月都會拿3萬給媽媽，這就佔總收入的一半了，再扣掉房租、生活費和一些雜費，一個月7萬根本不夠花，結餘甚至還負4000元，超孝順做法，不少網友都紛紛留言大讚：「瑪莉亞真是個好女孩。」

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▲▼瑪麗亞（葉欣眉）分享月入7萬，仍是月光族。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲瑪莉亞月入7萬，仍是月光族。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

瑪莉亞也透露，工作前5年一直都領1萬多的薪水，只好搬回彰化住，通車北上錄影。近3年漸漸在演藝圈闖出知名度，慢慢存了200萬買房頭期款，但打算再給自己幾年時間，存更多錢，購入理想房屋，並表示妹妹要畢業，想在台北買可以讓兩人一起住的房子。

▲▼瑪麗亞（葉欣眉）分享月入7萬，仍是月光族。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲瑪莉亞表示雖有存到頭期款，但選擇房款不多。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲▼瑪麗亞（葉欣眉）分享月入7萬，仍是月光族。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲▼瑪莉亞也說到，如果妹妹畢業要留在台北，勢必要買住得下兩人的房子，決定要給自己多幾年存錢。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲▼瑪麗亞（葉欣眉）分享月入7萬，仍是月光族。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

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