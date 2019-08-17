Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　嗨喊：我會被粉絲拉黑

記者翁子涵／台北報導

玖壹壹今晚在高雄巨蛋舉辦「臺玖線 一票玩到底」演唱會，春風、健志騎著摩托車帥氣直抵會場，洋蔥則逗趣騎著腳踏車跟隨，3人領著舞者衝向場內，並熱唱《鄉下來的》，更邀來Ella合體首唱新歌《來個蹦蹦》，也是「9E11」限定組合首次亮相，讓全場嗨翻。

▲玖壹壹和Ella 的「9E11」限定組合首度亮相。（圖／混血兒娛樂提供）



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Ella以一席黃黑色勁裝登場，4人齊跳「蹦蹦舞」，Ella在台上說：「大家好！剛剛歌好不好聽，如果沒有找我來唱，還是好聽，但這首歌有我的加入，摸胸口好不好聽？」接著對玖壹壹說：「你們知道嗎？我來真的只唱這一首歌，我把你們歌唱那麼好聽，你們會唱我的歌嗎？你們嘴巴很快對不對，我唱《囉哩叭嗦》，盡量不要失敗，挑戰失敗會立刻發生恐怖的事。」

▲玖壹壹獻吻Ella。（圖／混血兒娛樂提供）



她先示範後，輪到健志竟唱成「乩童」，洋蔥、春風也都沒有通過，她以導師口吻說：「身為饒舌團體挑戰失敗，你們要互相接吻」，處罰要他們挑戰同時接吻，健志笑說：「那我們親你」，Ella秒回：「好啊！」接著3人一一獻吻，讓她開心之餘也直呼：「我會被玖壹壹粉絲拉黑！」搞笑對話逗樂全場。

▲玖壹壹邀請任賢齊擔任嘉賓。（圖／混血兒娛樂提供）



玖壹壹這次也邀請任賢齊站台，任賢齊回憶與玖壹壹第一次見面在關懷受刑人，當時就有邀約當嘉賓的承諾，但後來缺沒有消息，這次收到邀約無論如何也要趕回來，他形容：「為了你們，我從馬來西亞飛回來！」更搞笑說：「聽說今天來的嘉賓都要親」，最後4人熱情相擁。