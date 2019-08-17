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金希澈親口答「爆熱戀MOMO」真相　男星難過：對你很失望！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星Super Junior金希澈日前被爆祕密熱戀MOMO，且交往已有2年，不過，這項消息，後來遭到雙方否認。他17日出現在節目《認識的哥哥》，不免成為其他幾位主持人調侃的對象，與他合作歌曲《蝴蝶睡姿》的閔庚勳，在MV裡3人恰好是複雜三角戀，閔庚勳難過地表示：「我對你很失望！」兩人的「基」情互動笑翻所有人。

▲▼金希澈親口答「爆熱戀MOMO」真相　男星難過：對你很失望！（圖／翻攝自JTBC）

▲金希澈親口表示與MOMO真的沒關係。（圖／翻攝自JTBC）

金希澈2016年曾與閔庚勳合作歌曲《蝴蝶睡姿》，MV女主角正是TWICE Momo義氣力挺，故事大綱講述3人複雜的三角戀，沒想到，金日前被爆出假戲真做、熱戀Momo。他17日出演節目《認識的哥哥》，自嘲：「我不敢見庚勳了。」解釋與女方的熱戀新聞不是真的。

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▲▼金希澈親口答「爆熱戀MOMO」真相　男星難過：對你很失望！（圖／翻攝自JTBC）

▲▼金希澈、閔庚勳、MOMO在歌曲《蝴蝶睡姿》裡是三角關係。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼金希澈親口答「爆熱戀MOMO」真相　男星難過：對你很失望！（圖／翻攝自JTBC）

面對閔庚勳抗議「我對你很失望，你不可以這樣對我」，金希澈輕聲安撫：「我最喜歡的是你。」他接著保證：「我以後如果跟誰交往的話，會第一個告訴你。」兩人的互動令觀眾哭笑不得，這集播岀後，也有網友幽默留言「總覺得緋聞對象就算不是Momo，也可能是JYP藝人」。

▲▼金希澈承諾如果交女友的話，會先告訴。（圖／翻攝自JTBC）

▲金希澈承諾如果交女友的話，會先告訴閔庚勳。（圖／翻攝自JTBC）

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