麥莉離婚「雷神弟」療傷旅行爆女女吻　回美國⋯再度同框凱特林卡特

記者蕭采薇／綜合報導

美國流行音樂小天后麥莉希拉（Miley Cyrus）與「雷神弟」連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）感情分和10年，婚姻卻短短8個月就玩完。離婚消息曝光後，麥莉被爆與女演員凱特林卡特（Kaitlynn Carter）在義大利女女深吻。兩人回到洛杉磯後，也再度被直擊一起出現。

▲麥莉與連恩漢斯沃分合10年，婚姻卻8個月玩完。（圖／CFP）



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在麥莉透過發言人宣布離婚的幾個小時之前，她與凱特林卡特及幾名女性友人正在義大利科莫湖遊湖。巧合的是，凱特林卡特也才剛和「艾薇兒前男友」布羅迪詹納（Brody Jenner）結束一年婚姻。兩女掰了丈夫互相取暖，也被拍下穿著比基尼「女女吻」的照片。

▲麥莉與凱特林卡特一起到義大利旅行，卻被拍下女女吻照片。（圖／翻攝自Instagram／kaitlynn）



不過對於兩人關係，好友們都表示：「她們只是在玩。」並否認凱特林卡特是介入麥莉與連恩漢斯沃的第三者，更非離婚的原因。麥莉與凱特林卡特結束度假後，回到洛杉磯也沒有刻意避嫌，同樣被拍到在車內一同外出的照片，但並未有進一步親密的舉動。

▲麥莉再次被拍到與凱特林卡特一起出現，開車載著她外出。（圖／達志影像）

先前有知情人士表示，離婚原因是故鄉在澳洲的連恩想過簡單的生活，麥莉卻仍對事業有相當大的野心，兩人在聚少離多下決定分開。不過兩人的親友卻隔空開戰，麥莉好友指連恩漢斯沃愛開派對，甚至有濫用藥物問題。連恩漢斯沃在澳洲的家人則爆出麥莉忍無可忍，直言：「他們這段關係有毒！」跪求兩人千萬別復合。

▲麥莉再次被拍到與凱特林卡特一起出現，開車載著她外出。（圖／達志影像）

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