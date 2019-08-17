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「3000億賭王千金」何超蓮探班竇驍！　頂大太陽陪聊男友…一對視露甜笑閃爆

記者陳芊秀／綜合報導

名媛何超蓮是身價3000億澳門賭王何鴻燊的女兒，擁有「最美千金」的封號，4月底與大陸男星竇驍公開認愛，轟動娛樂圈。她和男友交往雖然低調，熱戀中的心情仍難以掩飾，近日被拍到悄悄探班男友拍戲，在片場聊天相當親密。

▲▼何超蓮探班竇驍。（圖／翻攝自微博／何超蓮、竇驍）

▲何超蓮探班竇驍。（圖／翻攝自微博／何超蓮、竇驍）

何超蓮悄悄到《燕雲台》位於橫店的拍攝現場，探扮男友竇驍，戴著深色圓帽，白衣黑褲十分低調，男友則是穿著古裝造型。兩人坐在片場某處，聊天有說有笑，相視而笑的瞬間甜蜜破表，據悉，拍攝只要一有空檔，男友就會來陪她說話，互動羨煞旁人。

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▲▼何超蓮探班竇驍。（圖／翻攝自微博／娛樂趴少）

▲竇驍正在拍攝新劇《燕雲台》。（圖／翻攝自微博／娛樂趴少）

▲▼何超蓮探班竇驍。（圖／翻攝自微博／娛樂趴少）

▲何超蓮探班竇驍，頂著大太陽兩人有說有笑。（圖／翻攝自微博／娛樂趴少）

事實上，何超蓮7月底曾曬出戴黑帽的自拍照，開心分享心得，「完美遮擋陽光！而且是連後脖子都擋得到。」當時她身後是一片大草原，還有馬匹在吃草，隨著探班照曝光，網友恍然大悟「這不是探班竇驍穿搭嗎！」

▲▼何超蓮探班竇驍。（圖／翻攝自微博／何超蓮）

▲何超蓮7月底曾曬出遮陽自拍照，被網友發現是探班竇驍的穿搭。（圖／翻攝自微博／何超蓮）

自從認愛竇驍，何超蓮走到哪兒都被問起感情進度。她的雙胞弟弟何猷啟已經結婚，面對眾人追問是否打算閃婚，急忙搖頭表示：「沒有，我沒說過，沒有這個計劃。」不過她為了男友，將出生以來自帶咖啡色的頭髮染黑，打破從不以黑髮示人的慣例，也再度令人驚嘆愛情的力量。

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