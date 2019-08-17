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丁噹摔後再登台「一開口秒噴淚」　下秒他嚇翻：不要往後退！

記者翁子涵／台北報導

趙傳今晚在小巨蛋開唱，邀請日前在犀利趴意外墜下舞台的丁噹擔任嘉賓，也是她摔後首次在台重登舞台，2人大飆讓彼此都成名的代表作《我是一隻小小鳥》，互尬高音的精彩演出，獲得全場熱烈歡呼，趙傳更打趣說：「今晚公鳥跟母鳥終於在台上會合了！」

▲▼趙傳出道30週年演唱會，嘉賓丁噹（摔下舞台後首次在台灣演出）。（圖／記者張一中攝）

▲丁噹和趙傳都曾唱紅《我是一隻小小鳥》。（圖／記者張一中攝）

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趙傳表示：「這麼多年來，你們知道《我是一隻小小鳥》原唱是我，你們一直聽我這隻公鳥在唱，但現在很多年輕人以為這首歌，是女生唱的，不是我唱的，但我覺得很開心，終於有母鳥唱了」。

▲▼趙傳出道30週年演唱會，嘉賓丁噹（摔下舞台後首次在台灣演出）。（圖／記者張一中攝）

▲丁噹日前摔下舞台後，今晚擔任趙傳演唱會嘉賓，一開唱就噴淚。（圖／記者張一中攝）
丁噹日前在犀利趴，因忘記後方升降舞台已打開，往後走時整個人踩空跌落高達2米1的升降台，嚇翻眾人，也造成她髖關挫傷和肌肉拉傷，丁噹今也在台上哽咽說：「《我是一隻小小鳥》是讓我在最低潮的時候，告訴我不用怕的歌，就像剛剛趙傳牽著我往前走，要我不要往後退」。

▲▼趙傳出道30週年演唱會，嘉賓丁噹（摔下舞台後首次在台灣演出）。（圖／記者張一中攝）

▲▼趙傳和丁噹合體飆唱《我是一隻小小鳥》。（圖／記者張一中攝）

▲▼趙傳出道30週年演唱會，嘉賓丁噹（摔下舞台後首次在台灣演出）。（圖／記者張一中攝）

趙傳則說：「她不小心從舞台上那個啊（摔下），我們很擔心她，最主要擔心她傷勢，也擔心她若不能來當嘉賓很遺憾，後來知道她沒有大礙，今天很謝謝她」，並坦言去升降舞台接丁噹時特別地小心 ，「想說不要讓妳再一次（跌落舞台）」，相當貼心，接著丁噹也演唱《一樣的月光》，鐵肺唱功震撼全場。

▲▼趙傳出道30週年演唱會，嘉賓丁噹（摔下舞台後首次在台灣演出）。（圖／記者張一中攝）

▲丁噹感動不已。（圖／記者張一中攝）

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