許莉潔素顏端菜被認出...崩潰：我超醜！　「在家全套妝」才敢上工

記者林彥君／台北報導

《聲林之王》人氣選手李友廷、許莉潔、張若凡和孫肇谷今（17日）在出席在信義新光三越A9館舉辦的「聲林熱門金曲之夜」，現場擠滿粉絲力挺，許莉潔演唱《不為誰而作的歌》，粉絲表情專注、舉著手機錄下偶像的演出，許莉潔在演唱中走進粉絲，現場驚喜尖叫，她笑說：「我今天不敢亂走，我怕會一腳踩進木板間的洞裡。」

▲許莉潔出席聲林之王百萬金曲之夜街頭演唱。（圖／記者黃克翔攝）

許莉潔透露將在10月發行新專輯，她在《聲林之王》比賽後，人氣水漲船高，許莉潔的家是開小吃店，她發現有粉絲會到她家的小吃店吃飯，讓平時素顏的她超不好意思：「我以前會素顏端菜，沒想到被粉絲認出，我那天超醜，當下馬上遮臉，現在都會化妝畫，而且是畫全套。」

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▲許莉潔在活動中和粉絲互動。（圖／記者黃克翔攝）

在活動的粉絲點歌環節，許莉潔聽完張若凡演唱《眼淚成詩》，笑說聽她唱成這樣壓力好大，她接著唱《當我回家》、《最寂寞的時候》，現場粉絲聽完熱烈鼓掌。





▲許莉潔在活動中演唱歌曲。（圖／記者黃克翔攝）

《聲林之王2》2019年8月23日起，每周五晚間9點於ETtoday新聞雲主站、臉書粉絲團、YouTube、App全平台播出(每週五23:00、週六12:00、22:00重播)，周六晚間8點中天綜合台，周日晚間8點台視播出；『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』將於每周五晚間9點於StarHub Go 播岀；『美洲』美西時間周六晚間8點東森美洲新聞台播岀。