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「暮光女」克莉絲汀和辣模女友拜了！　路邊擁新歡「勾脖偷吻」超甜❤

記者蕭采薇／綜合報導

「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）2016年公開出櫃後女友頻換，並與「維多莉亞的秘密」內衣名模史黛拉麥斯威爾（Stella Maxwell）感情分分合合。兩人五月才傳出再度復合，不過克莉絲汀史都華近日又再度被目擊在街頭擁吻新歡，互動相當甜蜜。 

▲▼「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）爆有了新歡，路邊擁吻編劇迪倫邁耶（Dylan Meyer）。（圖／達志影像）

▲克莉絲汀史都華爆有新歡，大方和編劇迪倫邁耶在紐約路邊約會。（圖／達志影像）

克莉絲汀史都華被美國紐約被目擊疑似和新歡約會，她穿著黃色T恤和短褲，打扮得休閒又青春洋溢。這名疑似為克莉絲汀史都華新歡的女子是編劇迪倫邁耶（Dylan Meyer），兩人坐在路邊聊天，不時勾肩搭背、交頭接耳，模樣非常親暱。

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▲▼「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）爆有了新歡，路邊擁吻編劇迪倫邁耶（Dylan Meyer）。（圖／達志影像）

▲克莉絲汀史都華和迪倫邁耶互動相當親暱。（圖／達志影像）

氣氛正好時，克莉絲汀史都華突然一把勾住迪倫邁耶的脖子，驚喜給了對方一吻。而這似乎也透露，她與史黛拉麥斯威爾的感情又「再次結束」。

▲▼「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）爆有了新歡，路邊擁吻編劇迪倫邁耶（Dylan Meyer）。（圖／達志影像）

▲克莉絲汀史都華突然「勾脖偷吻」迪倫邁耶，互動相當甜蜜。（圖／達志影像）

根據外媒《E!》報導，知情人士透露兩人確實已經分開，「克莉絲汀和史黛拉仍然保持聯繫，但也都決定各自認識新對象。」原因是他們開始對事物有不同看法，且對這段關係也不感到有趣，因此彼此都認為分開更好。

▲克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）和史黛拉麥斯威爾（Stella Maxwell）放閃。（圖／達志影像）

▲克莉絲汀史都華「再次」分手辣模前女友史黛拉麥斯威爾。（圖／達志影像）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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暮光女, 克莉絲汀史都華, Kristen Stewart, 史黛拉麥斯威爾, Stella Maxwell, 迪倫邁耶, Dylan Meyer

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