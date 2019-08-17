Gail感冒「聲林熱門金曲之夜」清唱《我愛你》寵粉　現場尖叫超嗨！

記者林彥君／台北報導

《聲林之王》人氣選手李友廷、許莉潔、張若凡和孫肇谷今（17日）在出席在信義新光三越A9館舉辦的「聲林熱門金曲之夜」，Gail（蓋兒）驚喜現身，帶了飲料到場打氣，Gail說很開心可以來到這裡，而《聲林之王2》即將在8月23日開播，Gail說：「每一集的節目非常精彩大家一定要收看！」

▲Gail帶飲料現身聲林之王百萬金曲之夜街頭演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

Gail因為感冒喉嚨不舒服，所以無法演唱，不過當聽到現場粉絲點她在節目中演唱的《我愛你》，她馬上舉起麥克風清唱寵粉，非常敬業，讓現場粉絲開心地鼓掌、尖叫。

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▲Gail抱病到場，現場清唱。（圖／記者黃克翔攝）

《聲林之王2》2019年8月23日起，每周五晚間9點於ETtoday新聞雲主站、臉書粉絲團、YouTube、App全平台播出(每週五23:00、週六12:00、22:00重播)，周六晚間8點中天綜合台，周日晚間8點台視播出；『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』將於每周五晚間9點於StarHub Go 播岀；『美洲』美西時間周六晚間8點東森美洲新聞台播岀。





▲孫肇谷、許莉潔、Gail、張若凡和李友廷出席聲林之王百萬金曲之夜街頭演唱會。（圖／記者黃克翔攝）