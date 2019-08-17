李友廷現場演唱突「點她上台」　肩靠肩合唱超甜

記者李欣容／台北報導

李友廷、張若凡、許莉潔、孫肇谷今（17日）以學長姐之姿，參加《聲林之王》金曲之夜，李友廷在現場自彈自唱原創歌曲《誰》，台下粉絲聽得陶醉，舉起雙手跟著搖擺，隨後還點名女粉絲上台合唱，台下觀眾投以羨慕眼光。

▲聲林之王百萬金曲之夜街頭演唱－李友廷。（圖／記者黃克翔攝）

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李友廷受訪時說道，「比賽後最大改變是，現在走在路上大家都會叫我老師，好像跟老師這兩個字脫離不了關係，連到餐廳，服務生也會喊我『老師要吃什麼』？」



李友廷也透露，現在正在閉關寫歌，希望能盡快有作品與大家見面，聽到許莉潔說新專輯十月就要發行，他瞪大雙眼，心想，「也太快了吧！」可愛的反應逗樂粉絲。而他今在台上演唱抒情歌曲《誰》，穩健台風也再次展現《聲林之王》冠軍實力，更在現場點名粉絲合唱，讓現場氣氛嗨到最高點。

▲李友廷自彈自唱。（圖／記者黃克翔攝）

《聲林之王2》2019年8月23日起，每周五晚間9點於ETtoday新聞雲主站、臉書粉絲團、YouTube、App全平台播出(每週五23:00、週六12:00、22:00重播)，周六晚間8點中天綜合台，周日晚間8點台視播出；『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』將於每周五晚間9點於StarHub Go 播岀；『美洲』美西時間周六晚間8點東森美洲新聞台播岀。