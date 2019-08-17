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孫肇谷公布新計畫「籌備寶寶！」全場愣住　曝參賽《聲林》改變

記者林彥君／台北報導

《聲林之王》人氣選手李友廷、許莉潔、張若凡和孫肇谷今（17日）在出席在信義新光三越A9館舉辦的「聲林熱門金曲之夜」，現場擠滿粉絲力挺，孫肇谷（啄木鳥）演唱《當我們不在一起》，現場粉絲舉起手跟著旋律左右揮動，陷入歌曲氛圍中。

▲▼ 。（圖／記者李欣容攝）

▲ 《聲林之王》人氣選手李友廷、許莉潔、張若凡和孫肇谷開唱 。（圖／記者林彥君攝）

孫肇谷在《聲林之王》參賽時，懷孕的老婆到錄影現場力挺，在比賽期間老婆也順利生產。新手爸爸的分享近期的工作規劃是「籌備寶寶。」讓現場愣住，接著哄堂大笑，孫肇谷說：「現在嘗試寫歌，還在努力希望有機會把作品分享給大家，感覺對唱歌、表演更負責，以前都覺得只要投入就好，現在會努力把一首歌的精髓傳達出來。」

▲▼聲林之王百萬金曲之夜街頭演唱-孫肇谷。（圖／記者黃克翔攝）

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▲孫肇谷在活動中演唱歌曲。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼聲林之王百萬金曲之夜街頭演唱-孫肇谷,許莉潔,Gail,張若凡,李友廷。（圖／記者黃克翔攝）

▲孫肇谷、許莉潔、Gail、張若凡和李友廷出席活動。（圖／記者黃克翔攝）

《聲林之王2》2019年8月23日起，每周五晚間9點於ETtoday新聞雲主站、臉書粉絲團、YouTube、App全平台播出(每週五23:00、週六12:00、22:00重播)，周六晚間8點中天綜合台，周日晚間8點台視播出；『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』將於每周五晚間9點於StarHub Go 播岀；『美洲』美西時間周六晚間8點東森美洲新聞台播岀。
 

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孫肇谷, 聲林之王

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