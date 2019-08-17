張若凡參加《聲林》粉絲翻倍！　餐廳店員為她放《走了嗎》超感動

記者李欣容／台北報導

張若凡今（17日）出席《聲林之王》熱門金曲之夜，演唱歌曲《走了嗎》，現場擠進百位粉絲，一開口就讓人沈浸在歌曲中，張若凡也提及，現在到餐廳吃飯，還會有店員放她的歌，相當感動。

▲左起孫肇谷、許莉潔、Gail、張若凡、李友廷 。（圖／記者黃克翔攝）

張若凡如同往常表現沈穩，嗓音動人真摯，嬌小身形爆發力驚人，她受訪時提及，過去上台唱歌很容易緊張，但現在更能融入歌曲情感中，許多粉絲都拿起手機捕捉女神畫面，一秒

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張若凡近期在籌備新專習，也加入偶像劇演出，自從比完《聲林之王》後，走在路上回頭率變高，就連到餐廳吃飯，都有服務生上前說：「好喜歡你的《走了嗎》！」當她回過神來，店裡的配樂就已經換成《走了嗎》，讓她超感動。現場更有粉絲點她唱《眼淚成詩》，開口就是飆高音，讓接在後面的許莉潔緊張喊：「你這樣誰敢唱啦！」

▲《聲林》選手接受粉絲點歌 。（圖／記者黃克翔攝）

《聲林之王2》2019年8月23日起，每周五晚間9點於ETtoday新聞雲主站、臉書粉絲團、YouTube、App全平台播出(每週五23:00、週六12:00、22:00重播)，周六晚間8點中天綜合台，周日晚間8點台視播出；『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』將於每周五晚間9點於StarHub Go 播岀；『美洲』美西時間周六晚間8點東森美洲新聞台播岀。