KIMIKO「十指緊扣+貼身環抱」傳情　趙傳認：她給了我第一次

記者翁子涵／台北報導

趙傳今晚在台北小巨蛋開唱，舉辦「老男孩 ROSE IN THE ROCK 30週年」演唱會，特別邀請KIMIKO擔任舞蹈總監，在趙傳演唱《勇敢一點》時擔任獨舞，跳到高潮處她還環抱趙傳，並十指緊扣，也挑戰高難度的空中一字馬，結合力與美的演出，讓全場觀眾大飽眼福。

▲趙傳出道30年，今晚首次攻蛋。（圖／記者張一中攝）



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趙傳在台上說：「剛剛這位跳舞非常棒，就是全台灣最美麗的舞者KIMIKO老師，這是她破天荒第一次為歌手的演唱會上台表演，謝謝她給我第一次，給我的演唱會」，接著也演唱他2017年為馬來西亞的華語電影《海墘新路》演唱的主題曲《感謝你》 ，藉此感謝今天到場支持的爸媽和兒女。

▲▼趙傳和嘉賓KIMIKO有不少親密互動。（圖／記者張一中攝）



他也打趣對歌迷說：「謝謝大家讓我知道我們沒有失去你們，相信你們對我的愛沒有變，我確實沒變，如果變太帥就不能唱《我很醜可是我很溫柔》了。」並感慨表示：「當初在中華體育館開唱，沒多久它就燒了，等了30年終於等到台北小巨蛋，還好，大夥都在，我也撐到了今天。」

趙傳首次攻蛋，不少演藝圈好友李聖傑、張小燕、周蕙、張小燕都到場聽歌，今晚演唱會票房9成，票房收入進帳約2070萬元。

▲▼趙傳今晚舉辦出道30週年演唱會，演唱一連串經典歌。（圖／記者張一中攝）

