獨家／泰勒絲親自選她參加秘密聽歌會　台灣鐵粉「飛半個地球」女神秒叫名字

記者蕭采薇／專訪

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）即將推出全新專輯《Lover》，在台灣尚未發行就已經獲得白金唱片認證。而她先前舉辦秘密聽歌會，特別邀請歌迷們先鑑定，其中更有一名台灣粉絲Audrey特地飛到美國洛杉磯參加，更讓人興奮的是，她是由泰勒絲親自挑選出來的超級鐵粉。

▲泰勒絲甫拿下「青少年票選獎」最佳偶像，新專輯也即將發行。（圖／CFP）



16歲的Audrey喜歡泰勒絲多年，她接受《ETtoday星光雲》專訪，開心分享這次難得的經驗。首先令人意外的，此次參加泰勒絲聽歌會的粉絲，全都是由她親自挑選出來。Audrey透露：「泰勒絲和我們說，我們會在這裡，是因為她截圖了我們的帳號，傳給了Taylor Nation（泰勒絲專屬團隊）請他們和我們聯絡。」

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▲Audrey（左一）幸運被泰勒絲親自選上參加聽歌會，也是全台灣唯一一人。（圖／翻攝自Audrey IG）

Audrey說：「我是在Tumblr上收到訊息的！剛收到訊息時簡直不敢相信自己的眼睛，看清楚後就直接興奮到爆哭哈哈哈哈。」不過由於是秘密聽歌會，再興奮也不能和別人分享，只有讓家長知道而已，接著Audrey就飛到洛杉磯，開始這趟不可思議的旅程。

▲泰勒絲即將發行新專輯《Lover》。（圖／環球提供）



泰勒絲寵粉出名，更難得的是，擁有眾多粉絲的她，竟然能第一時間叫出半個地球的台灣歌迷的名字。Audrey回憶道，泰勒絲一看到她就立刻說：「妳是Audrey對嗎？！」接著展開雙手將Audrey抱進懷裡，更牽著Audrey的手說：「謝謝妳過來，也謝謝妳去年飛很遠來演唱會現場看我。」

▲泰勒絲一見到Audrey，就立刻叫出她名字。（圖／翻攝自Audrey IG）

Audrey特別準備了訂製手鍊，泰勒絲看到後驚喊：「哇，這個太美了！」接著伸出手讓Audrey替她戴上，甚至離開前泰勒絲還對她說：「演唱會見，親愛的！」Audrey笑說：「雖然她比我高很多很多很多，但整個互動的過程完全沒有壓迫感，反而是很親切的感覺。她給我的感覺就真的很像好朋友一樣！對話的整個過程，她都一直很真誠的看著我，很認真聽我講話。」

▲Audrey為泰勒絲準備了手鍊，並親自為她戴上。（圖／翻攝自Audrey IG）

Audrey去年曾飛到美國紐澤西參加泰勒絲的《Reputation Stadium Tour》演唱會，而那也是她第一場的泰勒絲演唱會。真正看了一次泰勒絲演唱會後，更是令Audrey相當感動，除了對舞台、演出非常用心，每一次的演唱會對粉絲所說的內容也都不一樣。Audrey說：「她有一種把台下幾萬多人全部凝聚在一起的魔力，雖然大家都不認識，但都在台下就像大家都是好朋友一樣。」

▲泰勒絲不僅僅是流行歌手，更是許多歌迷心中的人生導師。（圖／達志影像／美聯社）

泰勒絲不僅僅是偶像，更是支撐粉絲的重要力量，Audrey說：「她總是將最真實的一面呈現給我們，像是歌詞，她能用很美的文字表現出很複雜的情緒，也能很完整的呈現一個故事。」更重要的事，Audrey笑說：「我們都覺得她偷偷看我們的日記。」因為泰勒絲的歌都很親民，聽完都有種「我也體會過」的感覺。

▲泰勒絲一舉一動都深深影響歌迷。（圖／翻攝自泰勒絲IG）

Audrey說：「泰勒絲的大方、善良啟發我很多，像是她非常勇於發表對於時事的看法等等，都教我要勇敢表達自己的想法。」至於歌迷們最期待的新專輯，搶先試聽過的Audrey也透露：「這張專輯真的像她先前6張專輯的合體。有著《RED》的優美歌詞、《1989》的POP輕快風格、《Fearless》的青春可愛⋯等等，它甚至超越了我一直以來的最愛《RED》。」

▲泰勒絲（右）不論是演出或生活，對待一切事物都很認真。（圖／達志影像／美聯社）

這張全球矚目的泰勒絲個人第七張錄音室專輯《Lover》即將在8月23日全球數位搶先發行，更已經確認專輯發行後的首度現場演出，將會在月底即將登場的2019 MTV音樂錄影帶大獎登場。另外九月初她還會為全球限定樂迷在法國巴黎舉行一場小型的《City of Lover》演唱會，台灣唱片公司也特別爭取讓台灣的幸運歌迷，可以同步前往巴黎朝聖，詳情請關注環球唱片。

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