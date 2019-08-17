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周杰倫攜兒甜穿Q萌父子裝　「迷你周」招牌不笑嘟嘟嘴…100%神複製老爸

記者阮巧雯／綜合報導

周杰倫和昆凌2014年結婚後，育有女兒小周周（Hathaway）和兒子Romeo，一家4口生活幸福美滿。周杰倫近日前往海島國家度假，除了分享風景美照，也PO出一張與Romeo父子裝照，兒子100%神複製老爸周杰倫，讓粉絲看了直呼：「迷你周！」

▲▼周杰倫和兒子Romeo。（圖／翻攝自IG／jaychou）

▲周杰倫一家4口生活幸福美滿。（圖／翻攝自IG／jaychou）

▲▼周杰倫和兒子Romeo。（圖／翻攝自IG／jaychou）

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▲Romeo姿態就像迷你版周杰倫。（圖／翻攝自IG／jaychou）

照片中，周杰倫和兒子身穿同圖樣襯衫，都戴著帥氣墨鏡，周杰倫一手輕輕攬著Romeo，Romeo也霸氣把手搭在老爸背後。而兩人都擁有不愛笑的嘟嘟嘴，面無表情對著鏡頭擺出一臉酷樣，周杰倫也PO文寫道：「做自己，輕鬆自在，有其父必有其子。」

▲▼周杰倫和兒子Romeo。（圖／翻攝自IG／jaychou）

▲周杰倫和兒子Romeo超Q父子裝，萌翻粉絲。（圖／翻攝自IG／jaychou）

這對超帥氣父子組合配上大海、沙灘、藍天頗有感覺，不少網友看了紛紛留言：「這對父子請停止散發魅力」、「他X的帥」、「嘴巴一模一樣太性感了」。也有部分人覺得Romeo要比老爸帥了，說道：「兒子長大會比老爸帥」、「可以交女朋友了？我可以等。」煞氣老爸加上Q萌兒子聯手出擊，迷翻眾多粉絲。

▲▼周杰倫和兒子Romeo。（圖／翻攝自IG／jaychou）

▲Romeo遺傳老爸周杰倫不笑的嘟嘟嘴。（圖／翻攝自IG／jaychou）

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