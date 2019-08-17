回憶殺！大塚愛飆神曲《星象儀》　寵台粉隔11年唱中文

記者吳睿慈／綜合報導

日本創作歌姬大塚愛睽違1年訪台開唱，17日在ATT SHOW BOX大直會700名鐵粉，她穿著一身氣質長裙，自彈自唱優雅現身，帶來《上等黑毛日本牛鹽烤牛舌680圓》、《金魚花火》開場，現場燈光全暗，只剩下藍色舞台光伴隨著她細膩的溫暖嗓音，令台下歌迷聽得如癡如醉。

▲大塚愛飆神曲《星象儀》。（圖／avex taiwan提供）



大塚愛17日穿著一襲碎花洋裝，把長髮盤起，微微撩著長裙上台，向700粉絲鞠躬便開始演唱，甜美、輕柔的嗓音唱著歌曲，令人陶醉在她的歌聲裡，這次來到台灣開，她親切地以台語「打給好」（大家好）問好，隨後用中文：「我是大塚愛，第一次來的朋友們，好久不見了，請多指教。」誠意十足的問候，獲得滿場掌聲。

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出道16年，大塚愛創作過許多膾炙人口的歌曲，17日在台開唱，不論是唱到神曲《星象儀》、《戀愛寫真》、《櫻桃》，都勾起台下觀眾滿滿青春的回憶。不僅如此，她睽違11年獻唱中文，精心將《TOKYO散步》副歌改成中文歌詞演唱，她調皮自爆：「試著用中文唱了一下，好難喔，但是很有趣。」逗得歌迷哈哈大笑。

▲大塚愛特地學了很多中文。（圖／avex taiwan提供）



最後，她帶著安可歌曲《I LOVE ×××》回到舞台，嘴甜用台語告白「挖愛你」，並與歌迷相約「一定要再來看我的演唱會喔」，整場演出總計帶來17首動人心弦的歌曲。

▲大塚愛與台粉相約下次再見。（圖／avex taiwan提供）



大塚愛2018年11月歷經婚變，老公SU（大槻一人）外遇小22歲嫩模江夏詩織，她長期遭受小三騷擾，嚴重到要報警，因擔心孩子受到傷害，決定和丈夫離婚，8年婚姻就此畫下句點。走出前夫外遇陰霾，她17日來到台灣開唱，與粉絲相約再見，在歌迷的歡呼聲下離場，完美結束演唱會。