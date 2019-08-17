《新世紀福爾摩斯》確定會有第五季！　「華生」鬆口進度：等待一定值得

記者蕭采薇／綜合報導

英國電視劇《新世紀福爾摩斯》（Sherlock）是不少觀眾心中的「神劇」，不過該劇從2017年後一直未推出新作，令粉絲望眼欲穿。繼主創鬆口透露「一定會有第五季！」後，主角之一、飾演華生的馬丁費里曼（Martin Freeman）也透露了第五季的進度。

▲《新世紀福爾摩斯》確定將會有第五季。（圖／劇照）

《新世紀福爾摩斯》改編自柯南道爾的偵探小說《夏洛克·福爾摩斯》，將原著的故事背景從19世紀大英帝國鼎盛時期搬到了21世紀英國繁華熱鬧的大都市，由班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）和馬丁費里曼（Martin Freeman）等一線演員主演，自2010年開播以來累積大批鐵粉追劇。

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▲《新世紀福爾摩斯》一季只有3集，卻始終維持高質感。（圖／劇照）

馬丁費里曼近來在採訪中表示，雖然距離上一季已經兩年半，但由於兩位主演和兩位主創都非常忙碌，「大家都不希望做出低水準的一季，破壞劇集先前的高質感。」他也強調，上一季的結尾不是句號而是分號，「這不是一部能輕鬆回歸的劇，但當我們開始做了之後，成果一定是值得的。」

▲《新世紀福爾摩斯》確定有第五季，但目前新一季還沒有進度。（圖／劇照）

不過該劇自2017年1月第四季結束後，經過兩年多一直沒有新消息，許多人都認為，或許已經沒有再看到新一季的可能。幸好，該劇主創史蒂芬莫法特（Steven Moffat）和馬克加蒂斯（Mark Gatiss）五月接受媒體訪問時，斬釘截鐵的表示：「一定會有第五季！」才讓粉絲放下一顆心。