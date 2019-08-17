ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

夾婆媳之間難做人！陳竹昇當「三明治先生」嘆：這就是真實人生

記者李欣容／台北報導

陳竹昇在《俗女養成記》中是一位夾在婆媳之間的「三明治先生」，陳竹昇說：「所有不名譽、糟糕的、沒出息的都集結在我身上。」但他也認為這就是真實人生。

▲▼俗女養成記 于子育 陳竹昇 楊麗音 吳以涵 。（圖／華視提供）

▲陳竹昇（中間）夾在于子育（左）、楊麗音（右）之間。（圖／華視提供）

陳竹昇飾演的陳晉文，繼承家族中藥行，十分孝順父母，怕老婆也寵女兒，上一集劇中小嘉玲（吳以涵 飾）吃壞肚子生病，阿嬤楊麗音跑去宮廟求藥單要給小嘉玲喝，爸爸怕她吃了有問題，還親自試喝。

請繼續往下閱讀...

而夾在婆媳兩人互相推諉，到底是壞掉的鹹魚，還是蟑螂蛋害小嘉玲生病的逗趣情節，也讓觀眾看了覺得爸爸就是「三明治先生」十分難為。

▲▼俗女養成記 于子育 陳竹昇 楊麗音 吳以涵 。（圖／華視提供）

▲陳竹昇劇中怕老婆、疼女兒。（圖／華視提供）

《俗女養成記》原著作者江鵝聊到阿嬤與媳婦這兩個角色時則表示：「她們的關係是超級糾葛的，有點權力上的僵持，可是事實上是命運共同體，需要協力合作。」

▲▼俗女養成記 于子育 陳竹昇 楊麗音 吳以涵 。（圖／華視提供）

▲《俗女養成記》是陳竹昇（左2）這幾年拍過最開心的戲。（圖／華視提供）

大多都是出現在回憶戲中，于子育別有感觸：「我覺得有點不像是來演一齣戲，感覺是來集體生活，跟以往拍的戲完全不一樣。」陳竹昇則表示，拍攝《俗女》是他這幾年最開心的兩個月，就像是出國玩了一趟，平時還會與楊麗音、于子育大唱六年級流行歌曲，如陳淑樺《那一夜我喝了酒》等，還喊話要組團接尾牙場：「我們三個很能唱！」

推薦閱讀

《通靈少女2》前導預告出爐！　全新「演員名單」曝光

《通靈少女2》前導預告出爐！　全新「演員名單」曝光

雷／321對麥子姐做「這舉動」遭OO　網爽翻：完全沒想到！

雷／321對麥子姐做「這舉動」遭OO　網爽翻：完全沒想到！

江常輝剃鬍子沒安全感　對喜翔、李國毅發飆：演完只想下跪

江常輝剃鬍子沒安全感　對喜翔、李國毅發飆：演完只想下跪

袁詠琳排練場擅自改詞　問「幾月幾號」…下秒江美琪竟哭了

袁詠琳排練場擅自改詞　問「幾月幾號」…下秒江美琪竟哭了

張軒睿看《台灣霹靂火》長大　見丁國琳皮皮挫：不敢跟她說話

張軒睿看《台灣霹靂火》長大　見丁國琳皮皮挫：不敢跟她說話

王瞳公開「幫馬俊麟洗頭」現場　測謊得這結果：腋下都濕了！

王瞳公開「幫馬俊麟洗頭」現場　測謊得這結果：腋下都濕了！

謝佳見「給家裡鑰匙」宣示主權！　葉星辰屁股撞洗手台險飆淚

謝佳見「給家裡鑰匙」宣示主權！　葉星辰屁股撞洗手台險飆淚

雷／《用九柑仔店》首集超好哭！　PTT刷爆：衛生紙準備好

雷／《用九柑仔店》首集超好哭！　PTT刷爆：衛生紙準備好

熊熊晉升偶像劇女二！　曝角色家境不好：就像演自己

熊熊晉升偶像劇女二！　曝角色家境不好：就像演自己

茵芙「絕美婚紗」曝光！　深山拍攝刮大風：差點變瘋子

茵芙「絕美婚紗」曝光！　深山拍攝刮大風：差點變瘋子

製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！　大根當場臉垮：全是三字經

製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！　大根當場臉垮：全是三字經

真人娜美網紅野生曝光！　「S身材變XXL」只剩胸是真的…網驚呆：媽呀嚇死鬼

真人娜美網紅野生曝光！　「S身材變XXL」只剩胸是真的…網驚呆：媽呀嚇死鬼

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！　大根當場臉垮：全是三字經

真人娜美網紅野生曝光！　「S身材變XXL」只剩胸是真的…網驚呆：媽呀嚇死鬼

雷／《不能是朋友》結局預告出爐！　劉以豪婚禮…劇迷崩潰：拜託不要

男星床戲來真的：我就是要摸！她崩潰求救…工作人員驚覺「床單有血」

鄧倫私人帳號被挖出「前女友長相曝光」　親密貼臉告白：路很長有我陪妳！

捷運驚見白T、滑手機型男！粉絲認出本尊尖叫：人氣歌手

她爆「梁靜茹真愛是瑪莎」嫁錯老公！4年戀愛重演前世結局　錯過先天正緣

「超大咖女歌手」搭高鐵被認出！　看鏡頭在拍「扮鬼臉合照」網羨慕：也太巧

范瑋琪爆2年前已知「討論離婚」　梁靜茹經紀公司給答案了！

滯日2天賺156萬理賠金！2.7萬網掀論戰　蔡阿嘎官方公佈「真正獲賠金額」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

陳竹昇, 楊麗音, 于子育, 俗女養成記

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 陳芳語辣噴「W型北半球」！　小樂站「搖滾區」一看：沒感覺
  2. 亂傳羅PD、鄭有美婚外情！　3位加害者得到報應⋯下場出爐
  3. 《新世紀福爾摩斯》確定會有第五季！　「華生」鬆口進度：等待一定值得
  4. 夾婆媳之間難做人！陳竹昇當「三明治先生」嘆：這就是真實人生
  5. 捕獲野生范冰冰現身美容院！「整個人腫一圈」真實身材曝光
  6. 林志玲爸讚女婿AKIRA「2優點」非常滿意！　2020大選：我最喜歡郭台銘
  7. LuLu秀小蠻腰拉父母入鏡…老爸露「超淨白腋下」　網歪樓：開美肌嗎
  8. 宮脇咲良甜美造型登熱搜　網查「露腰粉紅背心」售價嚇歪：時尚完成度在臉！
  9. 雷恩葛斯林爆加入《雷神索爾4》！私下密會導演被抓包粉絲全嗨了
  10. 詹姆士「被廚藝耽誤的藝術家」　扛120顆蛋環島...下麵給粉絲吃

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366