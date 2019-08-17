夾婆媳之間難做人！陳竹昇當「三明治先生」嘆：這就是真實人生

記者李欣容／台北報導

陳竹昇在《俗女養成記》中是一位夾在婆媳之間的「三明治先生」，陳竹昇說：「所有不名譽、糟糕的、沒出息的都集結在我身上。」但他也認為這就是真實人生。

▲陳竹昇（中間）夾在于子育（左）、楊麗音（右）之間。（圖／華視提供）

陳竹昇飾演的陳晉文，繼承家族中藥行，十分孝順父母，怕老婆也寵女兒，上一集劇中小嘉玲（吳以涵 飾）吃壞肚子生病，阿嬤楊麗音跑去宮廟求藥單要給小嘉玲喝，爸爸怕她吃了有問題，還親自試喝。

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而夾在婆媳兩人互相推諉，到底是壞掉的鹹魚，還是蟑螂蛋害小嘉玲生病的逗趣情節，也讓觀眾看了覺得爸爸就是「三明治先生」十分難為。

▲陳竹昇劇中怕老婆、疼女兒。（圖／華視提供）

《俗女養成記》原著作者江鵝聊到阿嬤與媳婦這兩個角色時則表示：「她們的關係是超級糾葛的，有點權力上的僵持，可是事實上是命運共同體，需要協力合作。」





▲《俗女養成記》是陳竹昇（左2）這幾年拍過最開心的戲。（圖／華視提供）

大多都是出現在回憶戲中，于子育別有感觸：「我覺得有點不像是來演一齣戲，感覺是來集體生活，跟以往拍的戲完全不一樣。」陳竹昇則表示，拍攝《俗女》是他這幾年最開心的兩個月，就像是出國玩了一趟，平時還會與楊麗音、于子育大唱六年級流行歌曲，如陳淑樺《那一夜我喝了酒》等，還喊話要組團接尾牙場：「我們三個很能唱！」