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宮脇咲良甜美造型登熱搜　網查「露腰粉紅背心」售價嚇歪：時尚完成度在臉！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女團IZ*ONE從選秀節目《PRODUCE 48》脫穎而出，由3位日籍成員以及9位韓籍成員組成，當中人氣成員宮脇咲良就曾是日本女團HKT48的「C位」。她日前現身機場時，穿上一件甜美的粉紅色背心搭配牛仔短褲，露出纖細蠻腰，而這套背心卻出乎意料的平價。

▲▼宮脇咲良的粉紅色背心，只要台幣331元。（圖／CFP）

▲宮脇咲良「夏日造型」甜美又可愛，粉紅色背心卻只要台幣331元。（圖／CFP）

宮脇咲良清爽的夏日造型引起討論，粉絲也立刻找出，她所穿的粉紅色背心出自南韓平價品牌，在官網售價僅要美金10.7元，約台幣331元。出乎意料的平價立刻引起討論，也在韓網引起搶購潮，不過也有人笑說：「時尚的完成度還是在臉。」

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▲▼宮脇咲良的粉紅色背心，只要台幣331元。（圖／翻攝自官網）

▲宮脇咲良的粉紅色背心，只要台幣331元。（圖／翻攝自官網）

其實穿平價品牌引起討論的不只宮脇咲良，先前南韓女團TWICE台灣籍成員子瑜，在第五張迷你專輯《What is Love?》釋出的回歸宣傳照中，穿上鮮黃色的短上衣，露出小蠻腰展現出老么的青春活力。不過這件T恤價錢也相當「少女」，是出自美國平價品牌，售價僅約8.9美元，折合台幣約260元。

▲▼TWICE《What is Love?》回歸宣傳照，子瑜身上的T恤僅需台幣約260元。（圖／翻攝自TWICE推特）

▲子瑜身上的黃色T恤出自平價品牌Forever 21，僅需台幣約260元。（圖／翻攝自TWICE推特）

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宮脇咲良, HKT48, IZ*ONE

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