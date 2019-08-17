LuLu秀小蠻腰拉父母入鏡…老爸露「超淨白腋下」　網歪樓：開美肌嗎

記者阮巧雯／綜合報導

LuLu（黃路梓茵）從《大學生了沒》固定班底，成為現在新生代小天后，9日也推出新單曲《巴豆痛》，一路以來獲得不少好成績。她近日IG上傳與爸媽合照，除了超V小臉讓粉絲大讚，Lu爸的「超淨白腋下」，也意外引起討論。

▲LuLu出道至今，獲得不少好成績。（圖／翻攝自IG／sunnygirl800424）

照片中，LuLu身穿深色短袖上衣，露出纖細小蠻腰，開心看著鏡頭，Lu爸Lu媽也露出燦爛微笑，一家3口非常幸福，而滿桌美食更是出自媽媽好手藝。LuLu配圖PO文寫道：「耶！媽媽來台北煮飯給我吃囉！」內文也不忘打歌，標註：「吃媽媽煮的飯就不會巴豆痛，還有誰沒看過MV直接被這個時代淘汰。」

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▲整桌好菜全出自Lu媽好手藝 。（圖／翻攝自IG／sunnygirl800424）

LuLu也PO出爸爸吃飽癱坐在沙發的照片，寫道：「老爸喝完啤酒直接傻在沙發上喔，來，警衛！警衛呢！」只見Lu一臉享受，雙手高高舉起放在頭上，相當放鬆。但他超嫩白無毛腋下，瞬間引起網友熱議，紛紛留言說道：「把拔（爸爸）有雷射」、「爸爸腋毛很乾淨」、「腋下那麼乾淨是美肌嗎」、「妳爸有剃腋毛的習慣？」但也有人發現，三個人吃飯，桌上卻擺了四副碗筷，似乎在猜想誰是這位神祕「藏鏡人」。

▲▼Lu爸淨白腋下讓網友歪樓。（圖／翻攝自IG／sunnygirl800424）