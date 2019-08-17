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雷恩葛斯林爆加入《雷神索爾4》！私下密會導演被抓包粉絲全嗨了

▲▼雷恩葛斯林有可能加入《雷神索爾4》？（圖／《雷神索爾3》劇照／CatchPlay提供）

▲雷恩葛斯林有可能加入《Thor：Love and Thunder》？（圖／《雷神索爾3》劇照／CatchPlay提供）

記者林映妤／綜合報導

《雷神索爾3：諸神黃昏》導演塔伊加維迪提（Taika Waititi）將繼續執導第4集《Thor：Love and Thunder》，除了克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）、泰莎湯普森（Tessa Thompson），娜塔莉波曼（Natalie Portman）也會以「女雷神」之姿回歸。近期再傳出《樂來越愛你》男神雷恩葛斯林（Ryan Gosling）有可能加入！

近期塔伊加維迪提被拍到與《樂來越愛你》、《銀翼殺手2049》雷恩葛斯林私下密會，令不少外媒開始揣測，雷恩葛斯林有可能加入漫威宇宙。但能在《Thor：Love and Thunder》演出什麼角色？不少網友認為演出反派會是不錯的選擇，只不過現階段漫威與導演並沒有進一步消息。

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▲銀翼殺手2049。（圖／取自Google）

▲《銀翼殺手2049》雷恩葛斯林演技獲肯定。（圖／《銀翼殺手2049》劇照）

其實雷恩葛斯林早就多次受邀演出超級英雄電影，如《綠光戰警》、《蝙蝠俠》等，但皆被他一律婉拒，根據《Comicbook.com》報導，塔伊加維迪提導演風格強烈，不只讓克里斯漢斯沃演得愛不釋手，更使影后凱特布蘭琪、娜塔莉波曼願意與他合作，這回能否攻破雷恩葛斯林的心防？大家都在期待。

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雷神索爾, 克里斯漢斯沃, 雷神索爾4, 塔伊加維迪提, 雷恩葛斯林

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