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林柏宏被要求「從2樓跳下去」　懼高症發作：站上去就害怕

記者李欣容／台北報導

林柏宏主演的網劇《蛋黃人》昨（16日）首播，劇裡除了跟「蛋黃」有大量對手戲外，他對於能飾演超級英雄也相當興奮，只是有懼高症的他，常要在大樓間穿梭，飛來飛去，讓他從站上高台就開始緊張，好在到後來逐漸得心應手，克服恐懼。

▲▼林柏宏《蛋黃人》 。（圖／周子娛樂提供）

▲林柏宏有懼高症。（圖／周子娛樂提供）

劇中林柏宏飾演的大學生「李致遠」被診斷出癌症，只剩3個月壽命，卻意外發現被蛋黃外星人入侵身體，奇蹟似治癒，還獲得飛天遁地的超能力。

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林柏宏原本有懼高症，剛開拍的前幾天要站上高樓演戲都很緊張，但隨著體能訓練以及每天在大樓飛來飛去，到後期竟克服了心中恐懼，笑說：「拍到後來，連導演跟我說『你今天要從兩層樓高跳下去』我也都覺得稀鬆平常了。」

▲▼林柏宏《蛋黃人》 。（圖／周子娛樂提供）

▲林柏宏拍《蛋黃人》常跟動畫對戲 。（圖／周子娛樂提供）

在劇中，林柏宏最親密的夥伴就是「蛋黃」，大部分時間都在跟動畫對戲，且要一人分飾兩角，由其有許多「蛋黃」入侵身體的橋段，帶有一點詭異卻又豐富的肢體表演，讓他演得很過癮。

《蛋黃人》一改傳統超級英雄片的大命題，選擇把重點放在青春、成長、情感和陪伴上，在原有的科幻元素之外，將李致遠（林柏宏 飾）在青春期中遇到的成長、愛情以及友情的問題都真實地刻畫出來。該劇於8月16日中午12點起於愛奇藝播出。

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