詹姆士「被廚藝耽誤的藝術家」　扛120顆蛋環島...下麵給粉絲吃

記者林彥君／台北報導

型男主廚詹姆士帶領詹麵團隊走出戶外，從尋找各地特色食材到菜單設計皆親手包辦，首站從熱情的港都高雄開始環島走透透，以麵會友搏感情，強調新鮮現煮，與當地民眾分享在地好滋味。

▲詹姆士煮麵給粉絲吃。（圖／傑星傳播提供）



這一次的環島計畫首站來到了南台灣高雄，詹姆士在高雄找到了饕客口中的珍饈「烏 金」也就是俗稱的烏魚子，與詹麵川麻口味創意結合。詹姆士為了讓前來體驗的消費者感受到真材實料，堅持從台北家中煮好120顆溫泉蛋南下高雄。詹姆士說：「要做就要做到最好，否則會對不起自己。」

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▲詹姆士辦分享會。（圖／傑星傳播提供）



每一站詹姆士皆會為特色料理命名，並親手在看板上寫上菜單，有趣的是，美工科出身 的他不止題字，還畫了許多精美插圖，讓粉絲直呼他為「被廚藝耽誤的藝術家」。南台灣連日豪雨，現場粉絲從南台灣各地不畏風雨前來，神奇的是，活動前還傾盆大雨，活動一開始便陽光普照，活動一結束又開始下雨了，現場工作人員齊稱詹姆士為「陽光廚男」。

▲詹姆士在活動中煮麵分享。（圖／傑星傳播提供）



第二站預計將前往獲CNN評選為台灣美食首都的台南，詹姆士在台南美食第一戰區海安路上，找到了超夯知名餐廳蚵男生蠔海物燒烤提供滿滿海味的鮮蚵，與自家詹麵堅果口 味，碰撞出超乎尋常的蒜香鮮蚵堅果麵。



擁有32年廚師閱歷的詹姆士，歷經3年半研發出3種不同口味的拌麵、沾麵，主打方便快速，僅需要2分半即可完成。從研發麵條到環島計畫詹姆士皆主張親力親為，要將最完整的作品呈現給支持與鼓勵他的粉絲及觀眾。

